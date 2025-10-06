Минфин предложил не учитывать износ деталей при выплатах по ОСАГО

В Госдуме также обсуждается возможность штрафовать водителей за езду без ОСАГО не раз в сутки, как в текущей версии законопроекта, а при каждой фиксации нарушения камерами. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, это может произойти, когда «практика наработается с использованием камер». Депутат также рассказал, что Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать первыми регионами, где запустят эксперимент по контролю за полисами ОСАГО.