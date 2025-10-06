Минфин предложил не учитывать износ деталей при выплатах по ОСАГО
При переходе права выбора между ремонтом и выплатой средств по ОСАГО от владельца автомобиля к страховщику у первого должна быть возможность получить полную стоимость восстановления автомобиля без учета износа деталей. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков во время парламентских слушаний по законопроекту о реформировании натуральной формы возмещения в рамках ОСАГО, передает ТАСС.
«Нужно смотреть на это объективно, правильно было бы гражданину все деньги выплачивать сразу, без учета износа. Если мы забираем у гражданина право выбирать – износ или ремонт, давайте сразу ему выплачивать деньги по максимальной сумме», – отметил замглавы Минфина России.
Чебесков отметил, что сейчас выплаты по страховке рассчитываются с учетом износа деталей транспортного средства. По его словам, из-за этого сумма компенсации снижается в значительной степени.
В Госдуме также обсуждается возможность штрафовать водителей за езду без ОСАГО не раз в сутки, как в текущей версии законопроекта, а при каждой фиксации нарушения камерами. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, это может произойти, когда «практика наработается с использованием камер». Депутат также рассказал, что Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать первыми регионами, где запустят эксперимент по контролю за полисами ОСАГО.