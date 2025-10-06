В Госдуме посчитали возможным штрафовать за езду без ОСАГО при каждом нарушении

Штрафы за управление автомобилем при отсутствии полиса ОСАГО в дальнейшем могут начать взимать каждый раз, когда нарушение зафиксировала камера, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас действует его предложение о том, чтобы штрафовать водителя не более раза в сутки.