В Госдуме посчитали возможным штрафовать за езду без ОСАГО при каждом нарушении
Штрафы за управление автомобилем при отсутствии полиса ОСАГО в дальнейшем могут начать взимать каждый раз, когда нарушение зафиксировала камера, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас действует его предложение о том, чтобы штрафовать водителя не более раза в сутки.
«Потом вполне возможно, когда практика наработается с использованием камер по определению, есть ли полис ОСАГО или нет, то из-за каждого нарушения будет взиматься штраф», – сказал депутат (цитата по ТАСС).
По мнению Аксакова, такие изменения в правилах станут правильным решением. Он отметил, что проблемы не будет, потому что все водители начнут ездить с полисами ОСАГО.
Законопроект о штрафах за вождение без ОСАГО внесли в Госдуму 23 сентября. Поправки могут вступить в силу 1 сентября 2026 г. Член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто пояснял «Ведомостям», что в России примерно 3–4 млн человек ездят без полиса ОСАГО, поэтому новую систему наказаний запускают пока «в щадящем режиме», в день – по 800 руб. штрафа.