Водителей без ОСАГО предложили штрафовать по камерам раз в сутки

В таком случае водители, проезжая за сутки десятки камер, будут получать сумму штрафа, «сравнимую с месячной зарплатой», поясняет «Ведомостям» член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто. Он добавил, что в России примерно 3–4 млн человек ездят без полиса ОСАГО, поэтому новую систему наказаний запускают пока «в щадящем режиме», в день – по 800 руб. штрафа. Это должно вынуждать водителей покупать страховку, уверен он. Потому что без нее их также будут штрафовать по камерам каждый день, и общая сумма за все дни накопится большая. «Сначала 800 руб., на следующий день штраф уже будет 3000 руб., послезавтра – 5000 руб., и так каждые сутки», – объяснил Моржаретто.