Водителей без ОСАГО предложили штрафовать по камерам раз в сутки

Водителей без ОСАГО предложили штрафовать по камерам раз в суткиИнициатива вынудит их охотнее страховать авто, считают эксперты
Владельцев автомобилей без полиса ОСАГО начнут отслеживать на дорогах с помощью камер фотовидеофиксации. Штрафовать за отсутствие гражданской автостраховки их будут не более одного раза в сутки. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 23 сентября, обратили внимание «Ведомости». Поправки могут вступить в силу 1 сентября 2026 г.
Изменения вносятся в ст. 12.37 Кодекса об административных правонарушениях. Авторы законопроекта – председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия – За правду»), его первый заместитель Константин Бахарев и заместитель Николай Цед (оба – «Единая Россия») и другие члены комитета. Сейчас штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 руб., при повторном нарушении – от 3000 до 5000 руб. В текущей формулировке закон позволяет штрафовать водителей в сутки неоднократно, за каждую фиксацию без ОСАГО – новый штраф.
В таком случае водители, проезжая за сутки десятки камер, будут получать сумму штрафа, «сравнимую с месячной зарплатой», поясняет «Ведомостям» член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто. Он добавил, что в России примерно 3–4 млн человек ездят без полиса ОСАГО, поэтому новую систему наказаний запускают пока «в щадящем режиме», в день – по 800 руб. штрафа. Это должно вынуждать водителей покупать страховку, уверен он. Потому что без нее их также будут штрафовать по камерам каждый день, и общая сумма за все дни накопится большая. «Сначала 800 руб., на следующий день штраф уже будет 3000 руб., послезавтра – 5000 руб., и так каждые сутки», – объяснил Моржаретто.
Кроме этого с 1 марта 2025 г. полис ОСАГО был исключен из перечня нужных для регистрации транспортного средства документов, что «обостряет необходимость скорейшего введения альтернативного механизма контроля» за страхованием, отмечают авторы нового законопроекта в пояснительной записке.
Сейчас водителей могут штрафовать за отсутствие полиса, если машину остановил сотрудник ДПС и составил протокол. При оформлении штрафов по данным видеофиксации таких протоколов станет гораздо больше, поэтому меньше людей будут ездить без полисов ОСАГО, рассказал «Ведомостям» член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. При этом станет важно не просто иметь полис на бумаге, а зарегистрированный в единой базе полисов ОСАГО, добавил собеседник.
Страховое сообщество вместе с ЦБ, Минфином, МВД и другими органами власти долго шли к этому решению, заявил «Ведомостям» руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом Страхового дома САО «ВСК» Алексей Чуб, указав, что еще остаются технические сложности в функционировании системы видеофиксации.
Фиксация камерами наличия полиса ОСАГО прежде всего направлена на защиту интересов добросовестных водителей, которые имеют такие полисы, продолжает он. Вводимый механизм будет стимулировать водителей без полиса его приобретать, а также обеспечит принцип справедливости между участниками ДТП. К примеру, если авария возникла по вине водителя без полиса, то взыскать с него ущерб достаточно проблематично. Наличие полиса ОСАГО снимает эти вопросы, поскольку за действия виновного водителя отвечает страховая компания, продолжает Чуб. «Это приведет к более справедливой тарификации и стоимости полиса ОСАГО для конкретного водителя, а также позволит сдержать рост цен на полисы обязательного автострахования», – подытожил собеседник.
Водителям могут предлагать свои услуги мошенники, которые продают поддельные полисы дешевле настоящих, ложно уверяя, что ОСАГО будет внесен в единую базу, описал возможные риски Янков. «Поэтому надо создать удобный интерфейс, который позволил бы самим автовладельцам оперативно проверять наличие их полиса в единой базе. Например, наведением камеры смартфона на штрихкод полиса», – предложил он.