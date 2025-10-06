В ЦБ спрогнозировали рост стоимости ОСАГО на 40% при отмене учета износа

В Госдуме также обсуждается возможность штрафовать водителей за езду без ОСАГО не раз в сутки, как в текущей версии законопроекта, а при каждой фиксации нарушения камерами. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что такой вариант возможен, когда «практика наработается с использованием камер». Первыми регионами для эксперимента станут Москва, Санкт-Петербург и Чувашия.