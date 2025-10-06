В ЦБ спрогнозировали рост стоимости ОСАГО на 40% при отмене учета износа
В случае если сумма выплат по ОСАГО будет рассчитываться без учета износа деталей транспортного средства, сами полисы могут подорожать на 40%, сообщил зампред Банка России Филипп Габуния в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации после поступления такого предложения.
«Износ – это значимая часть тарифа. Если мы от него откажемся – это будет порядка 40% влияния на тариф, а значит – одномоментное увеличение стоимости полисов. Не уверен, что это нужно в сегодняшних реалиях», – пояснил он.
Как отметил Габуния, износ не учитывается при ремонте, однако и доля этого выбора составляет 10–12% выплат по ОСАГО. Прямую компенсацию выбирают в остальных случаях, и ее сумма зависит от года выпуска автомобиля. Зампред ЦБ подчеркнул, что при этом раскладе страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто.
6 октября замминистра финансов РФ Иван Чебесков предложил давать возможность владельцу автомобиля получить полную стоимость восстановления автомобиля без учета износа деталей, если право выбора между ремонтом и выплатой средств по ОСАГО переходит к страховщику.
В Госдуме также обсуждается возможность штрафовать водителей за езду без ОСАГО не раз в сутки, как в текущей версии законопроекта, а при каждой фиксации нарушения камерами. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что такой вариант возможен, когда «практика наработается с использованием камер». Первыми регионами для эксперимента станут Москва, Санкт-Петербург и Чувашия.