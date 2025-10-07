Цена золота впервые превысила $4000 за унцию

Рост спроса на драгоценный металл наблюдается на фоне шатдауна в США – приостановки работы федерального правительства впервые почти за семь лет. С 1 октября в стране официально прекращено финансирование госучреждений из-за отсутствия принятого бюджета на новый финансовый год. Большинство госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска, а сотрудники критически важных сфер – медицины, обороны, транспорта и пограничного контроля – продолжают работать без зарплаты.