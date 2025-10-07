Газета
Финансы

Цена золота впервые превысила $4000 за унцию

Цена на золото в ходе торгов 7 октября установила исторический рекорд, впервые превысив отметку $4000 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 0,6%, достигнув на максимуме $4000,05 за унцию.

Рост спроса на драгоценный металл наблюдается на фоне шатдауна в США – приостановки работы федерального правительства впервые почти за семь лет. С 1 октября в стране официально прекращено финансирование госучреждений из-за отсутствия принятого бюджета на новый финансовый год. Большинство госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска, а сотрудники критически важных сфер – медицины, обороны, транспорта и пограничного контроля – продолжают работать без зарплаты.

По данным Reuters, отсутствие признаков компромисса между палатами конгресса подталкивает инвесторов к вложениям в золото как в защитный актив.

6 октября AFP сообщало, что шатдаун может продлиться несколько недель. «Обе стороны увязли, и разговоры о компромиссе почти не ведутся», – отмечал бывший пресс-секретарь лидера демократов в сенате Чака Шумера Эндрю Конещуски. По информации агентства, республиканцы ожидают уступок от демократов. Высокопоставленный чиновник из Калифорнии Джефф Ли заявлял, что временное соглашение партий может ожидаться в конце октября.

