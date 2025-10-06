Шатдаун в США может продлиться несколько недель
Приостановка работы федерального правительства США, которая известна как шатдаун, может продлиться в течение нескольких недель, передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на американских чиновников.
«Возможно, эта приостановка работы правительства затянется на недели, а не на дни. <...> Обе стороны увязли, и разговоры о компромиссе почти не ведутся», – сказал бывший пресс-секретарь лидера демократов в сенате Чака Шумера Эндрю Конещуски.
По данным агентства, республиканцы сейчас находятся в ожидании решения своих оппонентов-демократов о том, чтобы сдаться. Высокопоставленный чиновник из Калифорнии Джефф Ли отметил, что временное соглашение партий может ожидаться в конце октября.
6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. По его словам, ответственность за эти события лежит на его политических оппонентах из демократической партии. Глава государства подчеркнул, что «это их, а не наш шатдаун».
Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Федеральное правительство прекратило работу после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно.