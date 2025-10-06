Трамп: увольнения госслужащих из-за шатдауна в США уже начались

Шатдаун наступил в США 1 октября – впервые с 2019 г. Федеральное правительство прекратило работу после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между республиканцами и демократами. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявлял, что если правительство США не выйдет из шатдауна, это может привести к сокращению ВВП на $15 млрд еженедельно.