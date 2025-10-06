Газета
Трамп: увольнения госслужащих из-за шатдауна в США уже начались

В условиях приостановки работы федерального правительства США, известной как шатдаун, уже начались увольнения государственных служащих. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп прессе.

«Это уже происходит», – сказал глава Белого дома на вопрос о сроках начала увольнений (цитата по ТАСС).

Трамп возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на своих политических оппонентов из демократической партии, заявив, что «это их, а не наш шатдаун».

Шатдаун наступил в США 1 октября – впервые с 2019 г. Федеральное правительство прекратило работу после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между республиканцами и демократами. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявлял, что если правительство США не выйдет из шатдауна, это может привести к сокращению ВВП на $15 млрд еженедельно.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 3 октября говорила, что из-за остановки работы правительства без зарплаты остались 1,3 млн военнослужащих армии США.

