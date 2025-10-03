Более миллиона военнослужащих США остались без зарплат из-за шатдауна

Левитт отметила, что семьи военных уже обращаются за продовольственной помощью. Она добавила, что, по данным Military Times, вчера утром возле Форт-Худа в Техасе очередь семей военных у пункта продовольственной помощи YMCA растянулась вокруг здания, чего не было никогда раньше. Обращений стало на 34% больше, чем раньше, сказала пресс-секретарь.