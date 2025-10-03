Более миллиона военнослужащих США остались без зарплат из-за шатдауна
Из-за остановки работы правительства (шатдауна) 1,3 млн военнослужащих армии США остались без зарплаты. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
«В результате текущей остановки работы правительства миллионы американцев сталкиваются с серьезными личными трудностями. 1,3 млн мужчин и женщин армии, флота, военно-воздушных сил, морской пехоты, береговой охраны и космических войск США, которые служат честно и рискуют своими жизнями, чтобы защищать нас всех, не получают зарплату», – сказала Левитт.
«Я понимаю, что у демократов вскоре появится возможность изменить курс, и мы надеемся, что они этим воспользуются».
Левитт отметила, что семьи военных уже обращаются за продовольственной помощью. Она добавила, что, по данным Military Times, вчера утром возле Форт-Худа в Техасе очередь семей военных у пункта продовольственной помощи YMCA растянулась вокруг здания, чего не было никогда раньше. Обращений стало на 34% больше, чем раньше, сказала пресс-секретарь.
Левитт подчеркнула, что, по мнению президента Дональда Трампа и республиканцев, у страны есть священная обязанность защищать и обеспечивать семьи военных и что если демократы разделяют эту точку зрения, они должны немедленно прекратить остановку работы правительства.
Левитт также отметила, что закрытие правительства ставит под угрозу продовольственную помощь для 7 млн матерей, младенцев и семей с низким доходом, если программа WIC скоро исчерпает финансирование.
«Более 13 000 авиадиспетчеров, которые обеспечивают безопасные полеты американцев в аэропортах по всей стране, в настоящее время работают без зарплаты», – сказала она.
Национальная программа страхования от наводнений под угрозой приостановки, услуги соцобеспечения сокращены для пожилых и инвалидов, а ветераны не получают поддержку при возвращении к гражданской жизни, добавила Левитт.
«Экономические последствия этой остановки работы правительства накапливаются каждый день», – подытожила Левитт.
1 октября в США впервые с 2019 г. наступил шатдаун – федеральное правительство прекратило работу после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между республиканцами и демократами.
2 октября Associated Press сообщило, что Трамп рассматривает шатдаун как возможность для масштабной реформы госаппарата и «наказания политических оппонентов». Белый дом предупредил о планируемых массовых увольнениях и необратимом сворачивании ряда программ, поддерживаемых демократами.