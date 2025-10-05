В Белом доме заявили о потере $15 млрд еженедельно при продолжении шатдауна

В Белом доме заявили о потере $15 млрд еженедельно при продолжении шатдаунаФедеральное правительство США прекратило работу 1 октября
Если правительство США не выйдет из шатдауна, это может привести к сокращению ВВП на $15 млрд еженедельно, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
«Если президент решит, что переговоры никуда не ведут, тогда начнутся сокращения, но все надеются, что с понедельника у нас будет новое начало, демократы увидят, что здравый смысл – это избежать сокращений, потерь для ВВП в $15 млрд в неделю, если правительство остановится», – сказал он в интервью CNN (цитата по «РИА Новости»).
Однако ощутимого прогресса в переговорах о прекращении противостояния между демократами и республиканцами не было с тех пор, как президент США Дональд Трамп встретился с высшим руководством конгресса на прошлой неделе, пишет Reuters.
Демократы, напоминает агентство, требуют продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, а также письменных гарантий того, что Белый дом не будет пытаться в одностороннем порядке отменить расходы, согласованные в каком-либо соглашении.
1 октября в США впервые с 2019 г. наступил шатдаун – федеральное правительство прекратило работу после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между республиканцами и демократами.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 3 октября заявила, что из-за остановки работы правительства без зарплаты остались 1,3 млн военнослужащих армии США.