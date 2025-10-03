Газета
Главная / Политика /

Telegraph: шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Киеву

Ведомости

Обсуждение вопросов военной помощи Украине в Вашингтоне оказалось заморожено из-за приостановки работы правительства США, пишет британская газета Telegraph. Издание отмечает, что задержки могут коснуться и поставок американского вооружения.

По данным газеты, украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями Белого дома о совместных проектах в сфере беспилотников. Однако из-за шатдауна встречи отменили, а часть федеральных служащих была отправлена домой.

«Все будущие проекты немного пострадают из-за того, что представители Пентагона, госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого перерыва в работе», – сообщил изданию источник в украинском правительстве.

Он добавил, что визиты других делегаций, запланированные на ближайшие недели, также пересматриваются.

1 октября в США впервые с 2019 г. наступил шатдаун – федеральное правительство прекратило работу после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование.

2 октября Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает шатдаун как возможность для масштабной реформы госаппарата и «наказания политических оппонентов». Белый дом предупредил о планируемых массовых увольнениях и необратимом сворачивании ряда программ, поддерживаемых демократами.

