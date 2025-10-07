Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ внес Дом.РФ в список системно значимых банков

Ведомости

Центральный банк России обновил список системно значимых кредитных организаций. Из него исключены Росбанк и ФК «Открытие», добавлен Дом.РФ. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Сейчас в перечень системно значимых кредитных организаций включены 12 банков. Помимо Дом.РФ в него входят «Юникредит банк», банк ГПБ, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Перечень системно значимых банков – это отдельная категории наиболее крупных и критически важных в масштабах всего финансового сектора игроков. Банк России обновляет список банков раз в год, к ним предъявляются повышенные требования к капиталу, а попадание в перечень зависит от ряда факторов, включая размер активов, вкладов и т. д.

22 мая «Ведомости» писали, что ЦБ в 2025 г. займется значительным пересмотром правил отнесения банков к системно значимым, а в 2027 г. хочет впервые составить перечень с учетом новой методики. Новая методика основывается на двух блоках – оценка общих показателей баланса наряду с присутствием в регионах и отдельные характеристики.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её