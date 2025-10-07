ЦБ внес Дом.РФ в список системно значимых банков
Центральный банк России обновил список системно значимых кредитных организаций. Из него исключены Росбанк и ФК «Открытие», добавлен Дом.РФ. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Сейчас в перечень системно значимых кредитных организаций включены 12 банков. Помимо Дом.РФ в него входят «Юникредит банк», банк ГПБ, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Перечень системно значимых банков – это отдельная категории наиболее крупных и критически важных в масштабах всего финансового сектора игроков. Банк России обновляет список банков раз в год, к ним предъявляются повышенные требования к капиталу, а попадание в перечень зависит от ряда факторов, включая размер активов, вкладов и т. д.
22 мая «Ведомости» писали, что ЦБ в 2025 г. займется значительным пересмотром правил отнесения банков к системно значимым, а в 2027 г. хочет впервые составить перечень с учетом новой методики. Новая методика основывается на двух блоках – оценка общих показателей баланса наряду с присутствием в регионах и отдельные характеристики.