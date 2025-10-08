Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

НСПК: сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard истекли

Ведомости

Сертификаты безопасности истекли во всех чипах карт Visa и Mastercard с 1 января 2025 г. Это обстоятельство стало одной из причин планируемого ограничения использования карт с истекшим сроком годности, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК.

Дубынин уточнил, что речь идет именно о просроченных картах и возврате к модели срочных карт. Причины этого, по его словам, очевидны: пластик физически изнашивается. Кроме того, речь о вопросах безопасности платежного средства.

На данный момент НСПК формирует общую позицию рынка для представления в Банк России. Как пояснил Дубынин, обсуждение состоялось, и сейчас ожидаются предложения от банков относительно возможных сроков вывода таких карт из оборота.

В октябре 2024 г. РБК писала о предстоящем окончании действия сертификатов безопасности чипов карт Visa и Mastercard у ряда российских банков. Тогда отмечалось, что их дальнейшая работоспособность будет зависеть от решений самих кредитных организаций.

6 марта 2022 г. Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам перестали быть доступны за пределами РФ. На работу банковских карт в России это никак не повлияло, так как обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её