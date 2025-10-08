НСПК: сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard истекли

6 марта 2022 г. Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам перестали быть доступны за пределами РФ. На работу банковских карт в России это никак не повлияло, так как обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».