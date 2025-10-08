НСПК: сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard истекли
Сертификаты безопасности истекли во всех чипах карт Visa и Mastercard с 1 января 2025 г. Это обстоятельство стало одной из причин планируемого ограничения использования карт с истекшим сроком годности, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК.
Дубынин уточнил, что речь идет именно о просроченных картах и возврате к модели срочных карт. Причины этого, по его словам, очевидны: пластик физически изнашивается. Кроме того, речь о вопросах безопасности платежного средства.
На данный момент НСПК формирует общую позицию рынка для представления в Банк России. Как пояснил Дубынин, обсуждение состоялось, и сейчас ожидаются предложения от банков относительно возможных сроков вывода таких карт из оборота.
6 марта 2022 г. Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам перестали быть доступны за пределами РФ. На работу банковских карт в России это никак не повлияло, так как обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».