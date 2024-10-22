В 2024 году у части карт Visa и Mastercard в РФ истекут сертификаты безопасности
Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт. До ухода из России в 2022 г. международных платежных систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет. Функционирование карты зависит от банка-эмитента и банка-эквайера. При этом не исключается, что часть платежей может перестать проходить, в частности, если оплата производится в отложенном режиме, например, при оплате проезда в транспорте.
По словам президента – председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, ограничения могут затронуть только часть операций. По его словам, сейчас идут дополнительные тесты с такими картами и этот вопрос вполне решаем.
6 марта 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».
В финансовой отчетности за 2022 г. Mastercard сообщила о потере $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard тогда уточнили, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал.