В 2024 году у части карт Visa и Mastercard в РФ истекут сертификаты безопасности

Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт. До ухода из России в 2022 г. международных платежных систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевался, теперь же банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет. Функционирование карты зависит от банка-эмитента и банка-эквайера. При этом не исключается, что часть платежей может перестать проходить, в частности, если оплата производится в отложенном режиме, например, при оплате проезда в транспорте.