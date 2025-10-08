Газета
Финансы

НСПК представила кросс-банковский QR-код для переводов между физлицами

Ведомости

В России появится кросс-банковский QR-код для переводов между физическими лицами. Прототип разработан Национальной системой платежных карт (НСПК) и представлен на «Финополисе-2025» в Сириусе.

Получатель сможет сгенерировать QR-код в мобильном приложении и показать отправителю для сканирования. После этого вся информация о переводе отобразится на экране смартфона в приложении банка перед подтверждением операции, рассказали в НСПК. Перевод будет проходить через Систему быстрых платежей (СБП).

«Сейчас представлен прототип, который работает в рамках приложения Газпромбанка, но по мере развития проекта мы планируем сделать это решение межбанковским», – рассказал гендиректор, член правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Такой код позволит создавать общие сборы на конкретные цели, платежи будут учитываться как часть выбранного сбора. Кроме того, кросс-банковский код устраняет долгий ввод данных и риск ошибок при вводе номера телефона при переводе средств другому человеку.

8 октября НСПК также представили прототип технологии для оплаты через персональный QR-код. В будущем для оплаты таким способом пользователю нужно будет создать свой персональный код в приложении банка, показать его на кассе и подтвердить оплату.

