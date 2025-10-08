НСПК представила кросс-банковский QR-код для переводов между физлицами

Получатель сможет сгенерировать QR-код в мобильном приложении и показать отправителю для сканирования. После этого вся информация о переводе отобразится на экране смартфона в приложении банка перед подтверждением операции, рассказали в НСПК. Перевод будет проходить через Систему быстрых платежей (СБП).