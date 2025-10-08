«Сбер» рассматривает возможность оплаты в терминалах с помощью ладони
Сбербанк изучает технологию оплаты с помощью ладони в своих терминалах и ищет партнеров для запуска проекта, заявил директор дивизиона «Биометрия» кредитной организации Олег Евсеев в ходе форума «Финополис-2025» в «Сириусе».
«Мы верим в то, что биометрия не ограничена биометрией лица, и сейчас исследуем ладонь. Венозная ладонь требует отдельного сканера с инфракрасной камерой. Это стоимость, это отдельное устройство на кассе. Мы верим в то, что терминал, и вообще устройство для приема платежей, должно быть одно на прилавке», – отметил Евсеев.
Он также подчеркнул, что компании для реализации проекта понадобится партнер, а им может стать «Магнит». По его словам, для успешности продвижение технологии «Сберу» нужна крупная площадка, «заинтересованная в ее тираже».
8 октября на форуме Национальная система платежных карт (НСПК) представила прототип технологии для оплаты покупок с помощью персонального QR-кода. Код формируется в мобильном приложении ВТБ. Клиент сам выбирает счет, с которого будет списываться сумма. В будущем для оплаты таким способом пользователю нужно будет создать свой персональный код в приложении банка, показать его на кассе и подтвердить оплату.