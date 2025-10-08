«Сбер» рассматривает возможность оплаты в терминалах с помощью ладони

«Мы верим в то, что биометрия не ограничена биометрией лица, и сейчас исследуем ладонь. Венозная ладонь требует отдельного сканера с инфракрасной камерой. Это стоимость, это отдельное устройство на кассе. Мы верим в то, что терминал, и вообще устройство для приема платежей, должно быть одно на прилавке», – отметил Евсеев.