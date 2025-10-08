ЦБ: карты Visa и MasterCard с истекшим сроком годности продолжат работать в РФ
Карты платежных систем Visa и MasterCard, срок действия которых истек, продолжат функционировать на территории России. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах форума «Финополис-2025».
По ее словам, все карты работают. После ухода международных платежных систем было сделано все, чтобы они работали и люди ничего не почувствовали.
«Никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками, чтобы предпринять правильные шаги и закрыть все вопросы безопасности», – пояснила Бакина (цитата по ТАСС).
По ее словам, работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота ведется с 2022 г.
До этого сообщалось, что сертификаты безопасности международных платежных систем истекли во всех чипах карт Visa и MasterCard с 1 января 2025 г. В связи с этим гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявлял о планирующихся ограничениях работы просроченных карт. По его данным, сейчас НСПК формирует консолидированную позицию рынка для представления в Банк России и ожидает предложений от банков по срокам вывода таких карт из оборота.