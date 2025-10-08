ЦБ: карты Visa и MasterCard с истекшим сроком годности продолжат работать в РФ

До этого сообщалось, что сертификаты безопасности международных платежных систем истекли во всех чипах карт Visa и MasterCard с 1 января 2025 г. В связи с этим гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявлял о планирующихся ограничениях работы просроченных карт. По его данным, сейчас НСПК формирует консолидированную позицию рынка для представления в Банк России и ожидает предложений от банков по срокам вывода таких карт из оборота.