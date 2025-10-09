Газета
Финансы

Банк России рассмотрит вопрос офлайн-оплаты цифровыми рублями позднее

Ведомости

Оплата цифровыми рублями в офлайн-режиме будет рассмотрена Центробанком позже, а сейчас есть более приоритетные направления развития, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в ходе форума «Финополис-2025».

«Мы собираемся вернуться к вопросу оплаты офлайн с помощью цифровых рублей на более позднем этапе», – отметила она.

По словам председателя Банка России, приоритетными сейчас стали выплаты из бюджета и в бюджет с использованием цифровой валюты. Она также выделила развитие смарт-контрактов и трансграничные платежи.

В ходе пресс-конференции Набиуллина рассказала, что ЦБ будет принимать участие в пилотном проекте по выплате заработных плат цифровыми рублями. Она отметила, что и сама намерена получать зарплату в такой форме вместе с остальными сотрудниками регулятора. При этом выбор этой опции будет добровольным для россиян, по словам главы Банка России.

