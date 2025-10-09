Банк России рассмотрит вопрос офлайн-оплаты цифровыми рублями позднее

В ходе пресс-конференции Набиуллина рассказала, что ЦБ будет принимать участие в пилотном проекте по выплате заработных плат цифровыми рублями. Она отметила, что и сама намерена получать зарплату в такой форме вместе с остальными сотрудниками регулятора. При этом выбор этой опции будет добровольным для россиян, по словам главы Банка России.