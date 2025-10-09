Газета
Набиуллина будет получать зарплату в цифровых рублях в ходе пилотного проекта ЦБ

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина намерена поучаствовать в пилотном проекте, в ходе которого сотрудники регулятора будут получать заработную плату в цифровых рублях. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции на полях форума «Финополис-2025».

«И мы рассчитываем, что и Банк России, он пока не участник этого пилота, в ближайшее время станет участником, и наши сотрудники смогут добровольно присоединиться к этому пилоту», – отметила Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что получение зарплаты с помощью цифровой валюты будет для россиян добровольным.

2 октября «Интерфакс» писал со ссылкой на источник, что Банк России ожидает увеличения числа кредитных организаций, которые завершат мероприятия по подключению к платформе цифрового рубля до конца 2025 г., с 17 до 25. Массовое внедрение цифрового рубля планируется начать с 1 сентября 2026 г. 

1 сентября оплату с помощью цифрового рубля совместно опробовали  ВТБ и аэропорт «Пулково». Операцию провели через POS-терминал, на котором был сгенерирован универсальный платежный QR-код. Пользователь мог выбрать способы расчета, включая СБП. При выборе цифрового рубля операция успешно завершилась.

