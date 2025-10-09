Самозанятые смогут вносить в соцфонд не более 1900 рублей в месяц
Самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности – взнос составит не более 1900 руб. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Размеры взносов составят порядка 1300 или 1900 руб. в месяц. «При этом если не возникнет необходимость открывать листок нетрудоспособности дольше 1,5 лет, то суммы перечислений будут меньше», – уточнили в правительстве.
Размер пособия в год в случае болезни или травмы можно выбрать из двух вариантов – 35 000 и 50 000 руб. Механизм заработает с января 2026 г., он будет работать в экспериментальном режиме до конца 2028 г.
Право на использование пособия появляется спустя шесть месяцев после начала регулярных платежей или единовременной уплаты взносов участником программы. Размер страховой суммы возможно будет изменить один раз за год, писали «Ведомости» со ссылкой на проект закона.
С инициативой ввести возможность взносов на страхование для самозанятых выступил Минтруд в апреле 2024 г. Ведомство предложило связать размер выплат по временной нетрудоспособности с так называемой страховой суммой, которую выбирает сам самозанятый. При этом показатель не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 г. составлял 19 242 руб. в месяц. На 2026 г. МРОТ установлен на уровне 27 093 руб.