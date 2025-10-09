Самозанятые смогут вносить в соцфонд не более 1900 рублей в месяц

С инициативой ввести возможность взносов на страхование для самозанятых выступил Минтруд в апреле 2024 г. Ведомство предложило связать размер выплат по временной нетрудоспособности с так называемой страховой суммой, которую выбирает сам самозанятый. При этом показатель не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 г. составлял 19 242 руб. в месяц. На 2026 г. МРОТ установлен на уровне 27 093 руб.