Минфин предложил ввести повышенную страховку для детских ПДС

«Обсуждаем с коллегами из ЦБ, чтобы для такого продукта сделать дополнительные гарантии сохранности со стороны государства. То есть даже выше, чем 2,8 млн руб. Мы бы предложили эту планку поднять как минимум до 4 млн руб.», – сказал он (цитата по «РБК инвестиции»).