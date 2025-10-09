Газета
Минфин предложил ввести повышенную страховку для детских ПДС

Ведомости

Для детских программ долгосрочных сбережений (ПДС) могут установить повышенную страховку до 4 млн руб. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на форуме «Финополис-2025».

«Обсуждаем с коллегами из ЦБ, чтобы для такого продукта сделать дополнительные гарантии сохранности со стороны государства. То есть даже выше, чем 2,8 млн руб. Мы бы предложили эту планку поднять как минимум до 4 млн руб.», – сказал он (цитата по «РБК инвестиции»).

Программа долгосрочных сбережений заработала с 2024 г. Инструмент создан для накопления на пенсию или другие жизненные задачи, его цель – привлечь в экономику «длинные» деньги от граждан. ПДС объединяет возможности самостоятельных накоплений с финансовыми бонусами, среди которых государственное софинансирование, налоговые льготы и защита средств.

«Ведомости» в декабре 2024 г. писали, что привязка софинансирования к количеству детей является одной из дополнительных инициатив к программе. Это позволит существенно расширить количество участников и сделать программу еще более привлекательной: обеспечение будущего детей стоит на первом месте у большинства семей, поясняла гендиректор «Альфа НПФ» Лариса Горчаковская.

