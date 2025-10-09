Минфин предложил ввести повышенную страховку для детских ПДС
Для детских программ долгосрочных сбережений (ПДС) могут установить повышенную страховку до 4 млн руб. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на форуме «Финополис-2025».
Программа долгосрочных сбережений заработала с 2024 г. Инструмент создан для накопления на пенсию или другие жизненные задачи, его цель – привлечь в экономику «длинные» деньги от граждан. ПДС объединяет возможности самостоятельных накоплений с финансовыми бонусами, среди которых государственное софинансирование, налоговые льготы и защита средств.
«Ведомости» в декабре 2024 г. писали, что привязка софинансирования к количеству детей является одной из дополнительных инициатив к программе. Это позволит существенно расширить количество участников и сделать программу еще более привлекательной: обеспечение будущего детей стоит на первом месте у большинства семей, поясняла гендиректор «Альфа НПФ» Лариса Горчаковская.