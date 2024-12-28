Как прошел первый год работы программы долгосрочных сбережений

Деньги можно начать получать через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин, 60 – для мужчин, в зависимости от того, что наступит ранее. Можно ежемесячно получать выплаты как определенный срок, так и до конца жизни в качестве надбавки к пенсии. Можно получить всю сумму сразу. Такой сценарий рассматривается также через 15 лет после вступления в программу по желанию или тогда, когда средств на счете недостаточно для начисления пожизненной периодической выплаты в размере 10% и более от прожиточного минимума пенсионера. Сумму можно снять досрочно в тяжелых жизненных ситуациях, например для лечения или в случае потери кормильца.