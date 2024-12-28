Как прошел первый год работы программы долгосрочных сбережений

Как прошел первый год работы программы долгосрочных сбереженийВ Банке России оценивают результаты как «очень хорошие» для нового продукта
С 1 января 2024 г. в России появилась программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это новый инструмент для накопления на пенсию или другие жизненные задачи, его цель – привлечь в экономику «длинные» деньги от граждан. ПДС объединяет возможности самостоятельных накоплений с финансовыми бонусами, среди которых государственное софинансирование, налоговые льготы и защита средств.
Как работает ПДС
Для участия необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами (НПФ), которые являются оператором программы, и совершать регулярные взносы. По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, сейчас в программе участвуют 33 НПФ, еще четыре, среди которых «Газфонд», «ВЭФ.Жизнь», «Пенсионные решения» и «Газпромбанк-фонд», в процессе подключения.
Чтобы получить софинансирование от государства, нужно вкладывать хотя бы 2000 руб. в год. Изначально государственная поддержка была рассчитана на три года, но в июле Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок до 10 лет. Размер господдержки зависит от дохода и суммы взноса. Чтобы получить максимальную надбавку в 36 000 руб., нужно внести 36 000 при доходе до 80 000 руб., 72 000 при доходе 80 000–150 000 руб. и 144 000 руб., если доходы превышают 150 000 руб.
Далее фонд будет инвестировать деньги, чтобы уберечь их от инфляции и приумножить, в определенные инструменты: государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов и другие активы. В высокорискованные инструменты НПФ не может вкладывать больше 10% от суммы взносов, следует из информации на сайте «Финансовой культуры».
Деньги можно начать получать через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин, 60 – для мужчин, в зависимости от того, что наступит ранее. Можно ежемесячно получать выплаты как определенный срок, так и до конца жизни в качестве надбавки к пенсии. Можно получить всю сумму сразу. Такой сценарий рассматривается также через 15 лет после вступления в программу по желанию или тогда, когда средств на счете недостаточно для начисления пожизненной периодической выплаты в размере 10% и более от прожиточного минимума пенсионера. Сумму можно снять досрочно в тяжелых жизненных ситуациях, например для лечения или в случае потери кормильца.
Оценить примерный размер выплат можно с помощью специального калькулятора, который сейчас есть у некоторых игроков. Например, если человек с доходом менее 80 000 руб. будет вносить 2000 руб. ежемесячно, через 15 лет он может получить практически 1,5 млн руб., следует из расчетов «Ренессанс накоплений». Из этой суммы 360 000 руб. составят его взносы, 240 000 руб. – от государства, 46 800 руб. – налоговые вычеты, а инвестиционный доход может принести 843 867 руб., если составит 10% годовых.
Программой предусмотрено наследование, а также гарантирование до 2,8 млн руб. в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Для сравнения, средства на вкладах застрахованы в пределах 1,4 млн руб.
Законом не ограничено количество счетов в рамках ПДС, в том числе для родственников. Но налоговые льготы распространяются только на счета, открытые для себя или близких членов семьи, и при наличии не более трех договоров одновременно. В 2025 г. налоговый вычет на пополнения ПДС составит 13% (до 52 000 руб.) для доходов до 2,4 млн, 15% (до 60 000 руб.) для доходов 2,4–5 млн, 18% (до 72 000 руб.) и 20% (до 80 000 руб.) для доходов 5–20 млн руб., 22% (до 88 000 руб.) для доходов более 20 млн руб. при условии официальной зарплаты с уплатой НДФЛ.
Кроме того, НПФ могут предлагать как стандартные, так и комбинированные продукты с банком. Например, в таких финансовых организациях, как ВТБ («Двойная выгода», ставка до 30% годовых при соблюдении всех условий), Газпромбанк («Перспективные сбережения», до 26%), Сбербанк («Забота о будущем», ставка до 29% годовых), «Почта банк» («Максимальная выгода», до 28,5%), а также у других игроков рынка участники программы ПДС могут открыть вклад с повышенной доходностью.
Итоги года
За время действия программы было заключено свыше 2,7 млн договоров, а объем привлеченных в программу средств превысил 196 млрд руб. – с учетом ожидаемого размера софинансирования и заявлений о переводе пенсионных накоплений в ПДС, рассказал «Ведомостям» представитель Банка России. К концу года объемы могут составить 220 млрд руб., говорил министр финансов Антон Силуанов 26 декабря.
Это близко, но не достигает цели в 250 млрд руб., поставленной президентом в начале года. Тем не менее в Банке России оценивают сегодняшние результаты как «очень хорошие» для нового продукта. Когда в 2015 г. появились индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), итоги первого года были гораздо скромнее: было открыто порядка 100 000 ИИС, а сумма вложений составила около 5 млрд руб., приводит сравнение представитель регулятора.
Полноценно оценить итоги работы ПДС за 2024 г. получится не ранее августа 2025 г., что связано с циклом перевода средств накопительной пенсии в программу и сроками начисления софинансирования. Средства накопительной пенсии вместе с заработанным на них инвестиционным доходом за 2024 г. поступят на ПДС-счета не позднее 31 марта 2025 г., а софинансирование – не позднее 1 августа 2025 г., объясняет генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий.
Сбербанк стал первым оператором программы – по состоянию на начало 25 декабря 1,78 млн россиян заключили с его НПФ 1,8 млн договоров. Сумма личных взносов в программу составила 43,3 млрд руб., 320 000 человек подали заявление на перевод средств накопительной пенсии в ПДС, поделился Зарецкий.
Также крупным игроком является ВТБ: по данным на 25 декабря, более 670 000 человек заключили с НПФ ВТБ договоры, направив на счета 31 млрд руб. взносов (без учета средств по ОПС), делится генеральный директор «ВТБ пенсионный фонд» Андрей Осипов. Кроме того, свыше 40 000 клиентов подали заявление на единовременный взнос средств по ОПС в программу. Объем пенсионных накоплений, заявленный к переводу в 2025 г., превышает 9,5 млрд руб., добавил он.
ПДС стала стимулом для развития рынка и способствовала появлению новых фондов в периметре крупных финансовых групп впервые за несколько лет. В течение года лицензию получили «Т-пенсия», «Ренессанс накопления», «НПФ Совкомбанк» и «Альфа НПФ».
Перспективы
В развитии программы долгосрочных сбережений можно наблюдать эффект маховика, считает гендиректор «Альфа НПФ» Лариса Горчаковская. Она стремительно набирает обороты за счет аккумулирования усилий всех участников: ЦБ, Минфина, СРО, самих фондов, банков и граждан. «Если год назад о программе не знал никто, кроме ее разработчиков и организаций финансового рынка, то сегодня мы уже видим входящий спрос на участие в ней со стороны граждан», – говорит она. Планы по привлечению средств населения в программу, озвученные государством, весьма серьезные: 500 млрд руб. в 2025 г. и 1 трлн руб. в 2026 г., напоминает Горчаковская.
В «СберНПФ» видят несколько векторов для развития программы. Необходимо упростить клиентский путь для перевода средств накопительной пенсии в ПДС вне зависимости от того, где сейчас человек хранит эти деньги, говорит Зарецкий. В этом направлении фонд поддерживает инициативу Минфина: разрешить менять страховщика по ОПС и переводить пенсию в НПФ через портал «Госуслуги» с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. Это позволит гражданам быстро и удобно отправлять средства в выбранный фонд, а также впоследствии упростит их перевод в программу долгосрочных сбережений.
Другим нововведением могут стать налоговые льготы для компаний, которые софинансируют взносы сотрудников в ПДС. Такое поручение в рамках ПМЭФ-2024 дал Путин. Планы по введению налоговых стимулов работодателей 26 декабря подтвердил Силуанов. Эти стимулы вовлекут бизнес в поддержку сбережений своих сотрудников, а людям помогут еще быстрее и эффективнее достигать финансовых целей, подчеркнул Зарецкий.
Также в НПФ Сбербанка считают необходимым увеличить лимит налогового вычета по долгосрочным сбережениям с 400 000 до 1 млн руб. в год, что позволит россиянам более гибко планировать свои вложения и снизит налоговую нагрузку, комментирует Зарецкий. Важно и автоматизировать получение налоговых вычетов по ПДС, чтобы люди получили максимальную выгоду от участия и не забывали пользоваться такой льготой, говорит он.
Еще одна инициатива – привязка софинансирования к количеству детей, добавляет Горчаковская. Это позволит существенно расширить количество участников и сделать программу еще более привлекательной: обеспечение будущего детей стоит на первом месте у большинства семей, объясняет она.
Важное условие успешного развития программы – реализация законодательных инициатив, направленных на повышение привлекательности долгосрочных сбережений, согласен Осипов из ВТБ. В первую очередь это выделение ПДС в отдельный вид налогового вычета, увеличение его порога до 1 млн руб. и адресное софинансирование взносов в пользу несовершеннолетних детей, отмечает он.
В ЦБ ожидают, что конкуренция на рынке частных фондов будет только усиливаться. Уже сейчас взносы в ПДС кратно превышают объем, на который сократились взносы физических лиц в негосударственное пенсионное обеспечение, говорит представитель Банка России. Также некоторые НПФ перестали предлагать новым клиентам индивидуальные пенсионные программы, заменив их ПДС. Кроме того, работодатели также планируют интегрировать программу в свои корпоративные пенсионные программы, отмечает он.
«С учетом масштабных целей, поставленных президентом, мы ожидаем, что в 2025 г. взносы в ПДС значительно превысят взносы 2024 г., в том числе за счет появления на рынке новых игроков», – резюмирует представитель ЦБ.