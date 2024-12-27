Какие вызовы стоят перед банковским сектором в 2025 году

Санкции стали самым большим вызовом для российских банков в 2024 г., заявила в декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: за год число организаций под ограничениями выросло вдвое, до 129. «Под санкциями находятся банки, у которых 95% активов сектора», – подчеркнула глава Банка России. Но, отметила она, банки справились с этим вызовом.