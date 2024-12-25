Что происходило с корпоративным кредитованием в 2024 году

Когда компании поняли, что вопреки их ожиданиям снижения ключевой ставки в 2024 г. не предвидится и платить по кредитам с плавающей ставкой (прибавка к уровню «ключа» составляет 5–6 п. п.) придется долго, они начали активно жаловаться на политику Банка России. Промышленники предупреждали руководство ЦБ о рисках стагнации производства или вообще его остановки из-за повышения ставки. Бизнес откладывает инвестиционные проекты из-за высокой ключевой ставки, говорил глава РСПП Александр Шохин. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупреждал о рисках остановки экспорта продукции – в первую очередь с длинным циклом производства. В «Северстали» допускали пересмотр инвестпрограммы из-за высокой ставки ЦБ: владелец компании Алексей Мордашов говорил, что «с текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные».