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Что происходило с корпоративным кредитованием в 2024 году

Темпы роста портфеля только под конец года перешли к более сбалансированным
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банки выдавали компаниям кредиты на протяжении практически всего года ускоренными темпами – крупный и малый бизнес брал средства в долг по плавающим ставкам в надежде на скорое снижение ключевой. ЦБ постоянно повышал прогноз роста корпоративного портфеля: в начале года он был 6–11%, а в конце – 17–20%. На начало декабря портфель достиг 88,7 трлн руб. и вырос за год более чем на 20%.

Когда компании поняли, что вопреки их ожиданиям снижения ключевой ставки в 2024 г. не предвидится и платить по кредитам с плавающей ставкой (прибавка к уровню «ключа» составляет 5–6 п. п.) придется долго, они начали активно жаловаться на политику Банка России. Промышленники предупреждали руководство ЦБ о рисках стагнации производства или вообще его остановки из-за повышения ставки. Бизнес откладывает инвестиционные проекты из-за высокой ключевой ставки, говорил глава РСПП Александр Шохин. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупреждал о рисках остановки экспорта продукции – в первую очередь с длинным циклом производства. В «Северстали» допускали пересмотр инвестпрограммы из-за высокой ставки ЦБ: владелец компании Алексей Мордашов говорил, что «с текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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