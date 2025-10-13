ВТБ убедил владельцев счетов добровольно вернуть россиянам более 500 млн рублей

13 октября «Известия» писали со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, что в декабре в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. По словам депутата, инициатива предполагает не более пяти карт в одном банке и не более 20 карт суммарно во всех кредитных организациях. В Банке России считают, что разумное ограничение количества карт поможет в борьбе с мошенничеством и деятельностью дропперов.