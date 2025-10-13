Газета
Финансы

ВТБ убедил владельцев счетов добровольно вернуть россиянам более 500 млн рублей

Ведомости

С 2023 г. сотрудники ВТБ убедили владельцев счетов добровольно вернуть потерпевшим россиянам более 500 млн рублей похищенных средств. Банк использует множество способов для борьбы с дропами, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени, использование аналитических инструментов, сотрудничество с правоохранителями и другими финорганизациями, говорится в сообщении ВТБ.

В ВТБ подчеркнули, что банк не уполномочен самостоятельно расследовать обстоятельства и устанавливать, был ли владелец счета добросовестным участником или соучастником мошенников. Возврат средств в финорганизации назвали гражданским долгом получателя, так как поступившие на его счет деньги являются «неосновательным обогащением». В этой ситуации ВТБ оказывает помощь в поиске потерпевшего и возврате средств.

13 октября «Известия» писали со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, что в декабре в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. По словам депутата, инициатива предполагает не более пяти карт в одном банке и не более 20 карт суммарно во всех кредитных организациях. В Банке России считают, что разумное ограничение количества карт поможет в борьбе с мошенничеством и деятельностью дропперов.

