Ограничения на количество банковских карт могут ввести в России с декабря

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщал, что на конец августа 2025 г. в «базе дропов» Центробанка находились данные о 1,2 млн дропперов. По его словам, в 2025 г. дропы совершали денежные операции в три раза меньше по объему, чем в 2024 г. Снизился и средний чек мошеннических обналичиваний средств – до 200 000–300 000 руб. после 2–3 млн руб. годом ранее.