Ограничения на количество банковских карт могут ввести в России с декабря
В декабре в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям».
Как пояснил парламентарий, инициатива предполагает два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не более 20 карт суммарно во всех кредитных организациях. Ранее рассматривался вариант ограничения до 10 карт, но от него отказались в пользу более гибкого подхода.
Одновременно с установлением лимитов планируется запустить специальный сервис, который позволит клиентам отслеживать, где и когда они выпускали карты. Этот инструмент призван повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком».
В Банке России полагают, что разумное ограничение количества карт поможет в борьбе с мошенничеством и деятельностью так называемых дропперов (использование банковских карт физлиц для обналичивания средств, полученных мошенниками). По информации Freedom Finance Global, только за 2024 г. злоумышленники похитили у клиентов банков 27,5 млрд руб., что на 74% превышает показатели 2023 г. Большинство схем связано с использованием подставных лиц и множественных карт.
Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщал, что на конец августа 2025 г. в «базе дропов» Центробанка находились данные о 1,2 млн дропперов. По его словам, в 2025 г. дропы совершали денежные операции в три раза меньше по объему, чем в 2024 г. Снизился и средний чек мошеннических обналичиваний средств – до 200 000–300 000 руб. после 2–3 млн руб. годом ранее.