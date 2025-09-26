Банк России рассказал об 1,2 млн дропперов в России
На конец августа в «базе дропов» Центробанка находятся данные о 1,2 млн дропперов (использование банковских карт физлиц для обналичивания средств, полученных мошенниками). Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме в Сочи.
Шабля заявил, что дропы в 2025 г. совершали денежные операции в три раза меньше по объему, чем в 2024 г. Снизился и средний чек мошеннических обналичиваний средств – до 200 000–300 000 руб. после 2–3 млн руб. годом ранее.
24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за дропперство. За операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. в зависимости от части этой статьи УК РФ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле утверждал, что полиция располагает информацией о 30 000 фамилий людей, которые помогают мошенникам вывести незаконно полученные денежные средства, предоставляя им доступ к счетам.
Володин отмечал, что в законе предусмотрено освобождение от уголовной ответственности лиц, которые совершили преступление впервые и сотрудничают со следствием.