Володин: полиция знает 30 000 «конкретных фамилий» дропперов

Кроме того, отметил Володин, под особым контролем правоохранителей находится несколько десятков тысяч счетов. Он также предупредил, что во вступившем в силу 20 дней назад законе предусмотрено освобождение от уголовной ответственности лиц, которые совершили преступление впервые и сотрудничают со следствием. Председатель ГД призвал тех, «кто ещё не зашёл далеко», сообщить правоохранительным органам информацию о мошенниках.