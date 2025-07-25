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Главная / Общество /

Володин: полиция знает 30 000 «конкретных фамилий» дропперов

Ведомости

Правоохранители располагают информацией о 30 000 фамилий людей, которые помогают мошенникам вывести незаконно полученные денежные средства, предоставляя им доступ к счетам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале со ссылкой на данные МВД. Он напомнил, что с 5 июля 2025 г. за дропперство введена уголовная ответственность.

Кроме того, отметил Володин, под особым контролем правоохранителей находится несколько десятков тысяч счетов. Он также предупредил, что во вступившем в силу 20 дней назад законе предусмотрено освобождение от уголовной ответственности лиц, которые совершили преступление впервые и сотрудничают со следствием. Председатель ГД призвал тех, «кто ещё не зашёл далеко», сообщить правоохранительным органам информацию о мошенниках.

24 июля в Москве следователи возбудили первое уголовное дело о дропперстве. Они задержали 52-летнюю жительницу столицы, которая нашла онлайн-подработку, чтобы погасить долги. Она по указанию мошенников открыла счет индивидуального предпринимателя (ИП) в одном из банков. Затем его использовали для получения преступно «заработанных» злоумышленниками средств. Следствие ведется по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. За операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. в зависимости от части этой статьи УК РФ.

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