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Следователи в Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве

Ведомости

Сотрудники полиции задержали 52-летнюю жительницу Москвы по первому уголовному делу о передаче своего банковского счета мошенникам (дропперство), сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Общая сумма на этом счету превысила 1 млн руб.

По данным следствия, москвичка нашла онлайн-подработку, чтобы погасить долги. Мошенники дали женщине указания, согласно которым она должна была открыть счет индивидуального предпринимателя (ИП) в одном из банков. Затем его использовали для получения преступно «заработанных» злоумышленниками средств. Женщина также держала связь со своими «кураторами» и информировала их обо всех банковских операциях со счетом. В ходе обыска в квартире подозреваемой полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), наказание по которой может достигать 300 000 руб. штрафа, 480 часов обязательных работ, двух лет исправительных работ. Возможно также лишение свободы сроком на три года.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов. За операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт, а также за передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. в зависимости от части соответствующей статьи УК РФ.

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