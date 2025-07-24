Следователи в Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве

По данным следствия, москвичка нашла онлайн-подработку, чтобы погасить долги. Мошенники дали женщине указания, согласно которым она должна была открыть счет индивидуального предпринимателя (ИП) в одном из банков. Затем его использовали для получения преступно «заработанных» злоумышленниками средств. Женщина также держала связь со своими «кураторами» и информировала их обо всех банковских операциях со счетом. В ходе обыска в квартире подозреваемой полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты.