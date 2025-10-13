Внебиржевой курс доллара опустился до 80 рублей впервые с конца августа
Расчетный курс доллара по состоянию на 16:41 мск снизился относительно предыдущего закрытия на 1,07 руб. и достиг 80,3 руб. впервые с 28 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.
10 октября Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 0,22 руб. на 11-13 октября до 81,19 руб. Стоимость евро уменьшилась на 0,65 руб. и достигла 94,05 руб. Официальный курс юаня остался практически на том же уровне и упал до 11,36 руб. (-0,16 руб.).
3 октября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит тенденции к устойчивому ослаблению курса рубля. Он отметил, что официальный курс формируется исходя из баланса интересов всех экономических агентов.