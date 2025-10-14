Банки занялись подготовкой новой платежной системы без карт
Речь о таких финансовых организациях, как «Сбер», Альфа-банк и Т-банк.
По данным издания, инвестиции в проект могут достичь примерно 10 млрд руб.
8 октября «Ведомости» писали, что главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский поднял вопрос создания рынком второй платежной системы в России в качестве конкурента карте «Мир», оператором которой является Национальная система платежных карт (НСПК), на 100% принадлежащая Банку России. Топ-менеджер заявил, что Альфа-банк готов позвать банки, небанковские кредитные организации, бигтех, «Яндекс» и организовать такой разговор при поддержке ЦБ.