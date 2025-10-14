Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банки занялись подготовкой новой платежной системы без карт

Ведомости

Российские банки приступили к формированию концепции второй платежной системы, которая способна обойтись без карт и может сконцентрироваться на развитии платежей по QR-кодам, биометрии и Bluetooth. Об этом пишет РБК.

Речь о таких финансовых организациях, как «Сбер», Альфа-банк и Т-банк.

По данным издания, инвестиции в проект могут достичь примерно 10 млрд руб.

8 октября «Ведомости» писали, что главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский поднял вопрос создания рынком второй платежной системы в России в качестве конкурента карте «Мир», оператором которой является Национальная система платежных карт (НСПК), на 100% принадлежащая Банку России. Топ-менеджер заявил, что Альфа-банк готов позвать банки, небанковские кредитные организации, бигтех, «Яндекс» и организовать такой разговор при поддержке ЦБ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её