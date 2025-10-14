Центробанк установил курс доллара на 15 октября ниже 80 рублей
Банк России понизил официальный курс доллара на 15 октября на 0,90 руб. до 79,96 руб. Ниже 80 руб. курс доллара не опускался с 15 августа. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Стоимость евро опустилась на 1,24 руб. и достигла 92,68 руб. Курс юаня снизился на 0,16 руб. и составил 11,12 руб.
13 октября Центробанк опустил официальный курс доллара на 14 октября на 0,34 руб. до 80,85 руб. Курс евро снизился на 0,13 руб. и составил 93,92 руб. Стоимость юаня уменьшилась на 0,08 руб. и достигла 11,28 руб.
В этот же день расчетный курс доллара упал относительно предыдущего закрытия на 1,07 руб. до 80,3 руб. впервые с 28 августа.
ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Московской биржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.