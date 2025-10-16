Газета
Финансы

ВТБ повышает ставки по долгосрочным вкладам до 15%

Ведомости

ВТБ повышает максимальную ставку по долгосрочным депозитам (от шести месяцев до 1,5 лет) до 15% с 16 октября. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

Вместе с тем банк повышает до 16% годовых ставки по вкладам на три месяца для клиентов «Прайм» и «Привилегии». Воспользоваться новыми условиями могут как новые, так и действующие клиенты.

Согласно анализу ВТБ, в сентябре прирост рынка сбережений ускорился после небольшого замедления в предыдущем месяце. Ключевой вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты. По результатам года рынок сбережений в РФ увеличится на 15% до 66,2 трлн руб., прогнозируют в банке. Портфель рублевых пассивов вырастет до 62,8 трлн (на 17%). В 2026 г. рост накоплений граждан РФ продолжится двузначными темпами.

В конце сентября «Ведомости» писали, что, несмотря на общий тренд к снижению ставок по вкладам, многие банки запустили акционные предложения на короткие и средние сроки с более высоким процентом для привлечения новых клиентов. В их числе – Газпромбанк, ПСБ, Совкомбанк, «Почта банк» и «МТС банк».

