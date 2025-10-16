ВТБ повышает ставки по долгосрочным вкладам до 15%

Согласно анализу ВТБ, в сентябре прирост рынка сбережений ускорился после небольшого замедления в предыдущем месяце. Ключевой вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты. По результатам года рынок сбережений в РФ увеличится на 15% до 66,2 трлн руб., прогнозируют в банке. Портфель рублевых пассивов вырастет до 62,8 трлн (на 17%). В 2026 г. рост накоплений граждан РФ продолжится двузначными темпами.