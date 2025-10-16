Газета
Главная / Финансы /

Российский суд взыскал с Euroclear Bank более 31 млрд рублей в пользу Сбербанка

Ведомости

Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 млрд руб. по иску Сбербанка. Это следует из картотеки суда.

Иск удовлетворил суд первой инстанции. Взысканы убытки в размере заблокированных Euroclear из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим Сбербанку. В том числе, $263,8 млн, 49,7 млн евро и более 4,4 млн фунтов стерлингов. Сюда входят и около $67,8 млн, более 4,6 млн евро и около 678 000 фунтов стерлингов упущенной выгоды.

Согласно изначальным требованиям, Сбербанк требовал взыскать с Euroclear $500,4 млн, 52,9 млн евро и 4,4 млн фунта стерлингов. «РИА Новости» отметило, что 16 октября банк уточнил сумму иска в связи с поступлением денежных средств по антисанкционному указу президента РФ.

Рынок всколыхнули слухи о новых обменах замороженными активами

Инвестиции / Регулирование

Активы, принадлежащие российским компаниям и физическим лицам, попали под санкции Евросоюза в 2022 г. и были заморожены. На конец июня 2025 г. они составляли 194 млрд евро из 229 млрд евро, приходящихся на баланс Euroclear.

10 октября этого года «Ведомости» писали, что по крайней мере два профучастника – «КИТ финанс» и группа БКС – за последнее время предложили некоторым своим клиентам поучаствовать в потенциальном обмене замороженными активами.

