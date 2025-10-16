Российский суд взыскал с Euroclear Bank более 31 млрд рублей в пользу Сбербанка

Иск удовлетворил суд первой инстанции. Взысканы убытки в размере заблокированных Euroclear из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим Сбербанку. В том числе, $263,8 млн, 49,7 млн евро и более 4,4 млн фунтов стерлингов. Сюда входят и около $67,8 млн, более 4,6 млн евро и около 678 000 фунтов стерлингов упущенной выгоды.