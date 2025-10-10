Рынок всколыхнули слухи о новых обменах замороженными активами

Рынок всколыхнули слухи о новых обменах замороженными активамиПредложения получили клиенты двух инвестбанков
По крайней мере два профучастника – «КИТ финанс» и группа БКС – за последнее время предложили некоторым своим клиентам поучаствовать в потенциальном обмене замороженными активами. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в другом крупном игроке. Клиент «КИТ финанса» подтвердил, что получил такое предложение. Также «Ведомости» ознакомились с презентациями потенциальных обменов «КИТ финанса» и BCS Global Markets, инвестбанка в составе группы БКС. Подлинность обеих подтвердил собеседник в другом брокере, а презентации «КИТ финанса» – еще и клиент этой компании.
«КИТ финанс» описывает предлагаемый в презентации механизм как «новый». Обмену подлежат иностранные бумаги, заблокированные на счете НРД в бельгийском депозитарии Euroclear, говорится там. Что именно получит российский инвестор – деньги или другие бумаги, в презентации не уточняется.
Механизм не требует наличия вида на жительство за границей и зарубежного счета, в отличие от разморозки путем обращения за индивидуальной лицензией в регулятор заблокировавшей их страны. Но клиент не должен находиться под санкциями, подчеркивается в презентации. Сделка все равно подлежит согласованию, причем не только с казначейством Бельгии и американским регулятором OFAC, но и с российской правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Ожидаемый срок сделки – примерно 24 месяца. Комиссия брокера составит 20% от суммы, но взимается только в случае успеха, сказано в презентации, а результат при этом не гарантирован, поскольку зависит от «рыночных и юридических условий».
BCS Global Markets в своей презентации предлагает обменять активы клиентов на российские бумаги, замороженные у нерезидентов на специальных счетах типа «С». «Именно эти акции есть у контрагента (иностранного нерезидента), который участвует в обмене», – сказано в ней. Обмену подлежат только бумаги, которые хранятся по цепочкам «ООО «Компания БКС» – НРД – Euroclear» или «ООО «Компания БКС» – «СПБ банк» – НРД – Euroclear».
«Такие сделки позволят высвободить оставшиеся активы нескольких тысяч клиентов», – говорится в презентации BCS Global Markets. Сделка также потребует получения российских и иностранных одобрений и займет, по оценке инвестбанка, 7–12 месяцев: реальный срок зависит от того, сколько времени уйдет на получение зарубежного разрешения. Вероятность будущего обмена в презентации оценивается как высокая, но не гарантированная, поскольку есть риск не получить согласие регуляторов.
БКС рассматривает все возможные варианты, нацеленные на разблокировку или обмен иностранных активов клиентов на российские бумаги, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «Инвестиционная палата» тоже ищет решения для владельцев заблокированных активов, рассказал «Ведомостям» представитель брокера.
Клиентам ВТБ поступают предложения от небольших несанкционных компаний о реализации подобных сделок, но сам банк ни с кем переговоров об обмене зарубежных бумаг не ведет, заявил «Ведомостям» его представитель. ВТБ приветствует любые попытки помочь инвесторам, но пока, по мнению банка, для реализации подобных обменов «больше сложностей».
В FTL Advisers слышали, что игроки финансового рынка предлагают клиентам схемы обмена активами, говорит партнер юридической фирмы Игорь Кузнец. Он называет их интересными, но призывает относиться с осторожностью. Срок выдачи лицензии казначейством Бельгии составляет в среднем 10–12 месяцев, а получение разрешения OFAC может занять от 12 месяцев, и пока доподлинно не известно о выдаче хоть одной американской лицензии на разблокировку активов в Euroclear, заметил Кузнец. Обмен активами может быть интересен тем инвесторам, которые уже получили отказы в Бельгии, либо тем, у кого нет возможности обратиться за таким разрешением, рассуждает эксперт.
«Ведомости» направили запрос в «КИТ финанс».