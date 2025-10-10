Рынок всколыхнули слухи о новых обменах замороженными активами

Механизм не требует наличия вида на жительство за границей и зарубежного счета, в отличие от разморозки путем обращения за индивидуальной лицензией в регулятор заблокировавшей их страны. Но клиент не должен находиться под санкциями, подчеркивается в презентации. Сделка все равно подлежит согласованию, причем не только с казначейством Бельгии и американским регулятором OFAC, но и с российской правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Ожидаемый срок сделки – примерно 24 месяца. Комиссия брокера составит 20% от суммы, но взимается только в случае успеха, сказано в презентации, а результат при этом не гарантирован, поскольку зависит от «рыночных и юридических условий».