ЦБ разрешил использовать деньги со счетов «С» в сделках по обмену активами

Спрос на сделки по обмену активами есть, знает Бойко, но их реализация крайне сложна из-за необходимости получать большое количество разрешений в России и за рубежом. В зависимости от того, какие активы подлежат разморозке и как они учитываются в иностранном контуре, может потребоваться по отдельности либо совместно разрешение национального регулятора государства – члена ЕС, американского OFAC и британского OFSI, перечисляет Бойко. Но пока западные регуляторы не нацелены выдавать разрешения под обмен активов, сетует он, поэтому такие сделки сейчас редкое явление.