ЦБ разрешил использовать деньги со счетов «С» в сделках по обмену активами

ЦБ разрешил использовать деньги со счетов «С» в сделках по обмену активамиИзменения в режиме спецсчетов позволяют списывать средства «в очень частных случаях»
Банк России разрешил использовать средства со специальных счетов типа «С» в сделках по обмену заблокированными активами с нерезидентами. Совет директоров Центробанка решил внести изменения в режим счетов «С», где с 2022 г. в ответ на санкции блокируются ценные бумаги и деньги недружественных нерезидентов. «Ведомости» ознакомились с документом.
Теперь иностранец может перевести российскому инвестору средства со своего банковского счета «С» в рамках сделки, в результате которой резиденту перейдет право собственности на бумаги, замороженные в России, а нерезиденту – имущество, заблокированное за рубежом. Переход резиденту права собственности на бумаги потребует разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, подчеркивается в решении ЦБ.
Также нерезиденты теперь могут переводить резидентам полученные на свои банковские счета «С» дивиденды в целях исполнения обязательств по перечислению средств, следует из решения совета директоров. Данные переводы тоже потребуют разрешения властей.
Внесенные изменения не создают новых обменных механизмов, они позволяют осуществить списание денежных средств со счетов «С» «в очень частных случаях» в рамках сделок по обмену заблокированными активами, в отношении которых выданы разрешения правкомиссии, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.
Изменения вступили в силу 31 июля.
Контур обмена
Разрешение правкомиссии на такой обмен с высокой вероятностью будет подразумевать разморозку бумаг и денег, которые получит российский резидент, считает партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец, в противном случае подобная сделка была бы лишена смысла. Правкомиссия может установить условия зачисления активов на обычный банковский счет резидента, также допускает руководитель практики финансового права и рынков капитала коллегии адвокатов Delcredere Евгений Коновалов. А адвокат бюро NSP Глеб Бойко в этом уверен.
Деньги в рамках зачета требований могут понадобиться в двух случаях: когда стоимость обмениваемых активов не совпадает либо для оплаты налогов и сборов, рассуждает Коновалов. Возможность покрыть разницу средствами со счетов «С» делает механизм обмена более гибким и применимым к широкому спектру сделок, констатирует Кузнец. Впрочем, пока различим только контур грядущего обмена и его привлекательность и доступность будут зависеть от проработанности конкретных деталей, предупредил он.
На 570 млрд руб.
Нерезиденту, в свою очередь, понадобится получить разрешение на такого рода обмен в своем национальном регуляторе, заметил Коновалов. От реакции и решений западных стран во многом будет зависеть успех этого механизма, считает Кузнец. Зарубежные регуляторы могут рассматривать каждую сделку индивидуально, а вероятность одобрения будет зависеть от многих факторов, включая политическую ситуацию, характер обмениваемых активов и репутацию участников, рассуждает Кузнец.
Массового одобрения таких сделок на Западе управляющий партнер коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев не ждет, а вот индивидуальные разрешения возможны. «Складывается впечатление, что данный правовой механизм сделан под несколько сделок», – говорит он.
Сделка со спросом
Разрешение подобных обменов, вероятно, связано с наличием спроса на них, а также может быть попыткой нормализации инвестиционного климата, рассуждает Коновалов. Косвенно это сигнал рынку, что ЦБ ищет практические решения в рамках санкционного режима, согласна управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Елена Козина. Решение ЦБ – шаг к частичной разблокировке активов, но сделки, скорее всего, будут точечными и сложными, предполагает Коновалов.
Спрос на сделки по обмену активами есть, знает Бойко, но их реализация крайне сложна из-за необходимости получать большое количество разрешений в России и за рубежом. В зависимости от того, какие активы подлежат разморозке и как они учитываются в иностранном контуре, может потребоваться по отдельности либо совместно разрешение национального регулятора государства – члена ЕС, американского OFAC и британского OFSI, перечисляет Бойко. Но пока западные регуляторы не нацелены выдавать разрешения под обмен активов, сетует он, поэтому такие сделки сейчас редкое явление.
Каких-то таких больших схем [обмена активами с иностранцами] сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать, для того чтобы восстановить законные права российских инвесторов. 20 февраля 2025 г.
Взаимная заинтересованность российских и зарубежных лиц в высвобождении заблокированных активов очевидна, уверен Кузнец: иностранцы ищут пути выхода из российских бумаг, а отечественные инвесторы – получения доступа к своему имуществу за рубежом. Предыдущий механизм обмена активами с использованием счетов «С» носил ограниченный характер (до 100 000 руб. на одного инвестора) и не представлял интереса для держателей крупных пакетов, поэтому новое решение ЦБ Кузнец считает попыткой создать более масштабный и эффективный механизм решения проблемы замороженных активов.
В 2024 г. состоялся выкуп иностранцами у россиян заблокированных бумаг за счет денег на счетах «С». Отечественные инвесторы предъявили к выкупу бумаг на 35,3 млрд руб., но иностранцы приобрели активов только на 10,64 млрд руб.
Российские и европейские компании в частном порядке договариваются об обмене заблокированными бумагами и денежными средствами, рассказывали «Ведомостям» юристы в феврале этого года. Несколько трансграничных обменов осуществила венская фирма RK Partners – речь шла о суммах в диапазоне 20–50 млн евро, говорил ее управляющий партнер Лукас Репер. В этих кейсах активы, принадлежащие отечественным лицам и освобожденные от блокировки санкционным органом ЕС, обменивались на активы европейцев, замороженные в России, объяснял он.