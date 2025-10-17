ЦБ: в сентябре корпоративное кредитование замедлилось после роста в августе
В сентябре корпоративное кредитование немного замедлилось после заметного роста в августе. Об этом говорится в отчете Банка России о развитии банковского сектора.
По данным регулятора, требования банков к компаниям (включая облигации) выросли на 0,7% против 1,7% месяцем раньше. Основной вклад внесли рублевые кредиты застройщикам, нефтегазовым и транспортным компаниям.
Задолженность населения по ипотеке, включающая ипотечный портфель и секьюритизированные кредиты, продолжила умеренный рост – на 0,8% после 0,9% в августе. Основная часть новых выдач пришлась на льготные программы, доля которых остается высокой – около 80%. Объем рыночной ипотеки постепенно растет, но из-за сохраняющихся высоких ставок он остается ограниченным.
По предварительным данным, портфель потребительских кредитов сократился на 0,1% после нулевой динамики в августе: объем выдач кредитов наличными снизился, а сегмент кредитных карт показал небольшой рост.
Средства клиентов в банках увеличились на 0,6% после 1,3% месяцем раньше. Чистая прибыль российского банковского сектора в сентябре увеличилась до 367 млрд руб. после снижения до 203 млрд руб. в августе.
25 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность повышения минимального капитала банков. Сейчас для банков с универсальной лицензией он составляет 1 млрд руб., а для банков с базовой – 300 млн руб.