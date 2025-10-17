ЦБ: в сентябре корпоративное кредитование замедлилось после роста в августе

Задолженность населения по ипотеке, включающая ипотечный портфель и секьюритизированные кредиты, продолжила умеренный рост – на 0,8% после 0,9% в августе. Основная часть новых выдач пришлась на льготные программы, доля которых остается высокой – около 80%. Объем рыночной ипотеки постепенно растет, но из-за сохраняющихся высоких ставок он остается ограниченным.