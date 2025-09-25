Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ РФ рассматривает возможность увеличения минимального капитала банков

Ведомости

Центральный банк России обсудит вопрос поэтапного увеличения минимального размера капитала банков. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина напомнила, что минимальный размер капитала банка не пересматривался с 2018 г.

«И сейчас отсечки в 300 млн руб. и в 1 млрд руб., на наш взгляд, уже меньше соответствует потребностям экономики», – отметила она.

С 1 января 2018 г. минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией устанавливается в размере 1 млрд руб. Минимальный размер капитала банков с базовой лицензией составляет 300 млн руб.

28 февраля Набиуллина сообщила, что банковское регулирование в 2025 г. будет направлено на восстановление запаса капитала, который снизился в 2024 г. из-за опережающих темпов кредитования.

31 января «Ведомости» писали, что запас капитала банков за 2024 г. сократился на 300 млрд руб. до 7 трлн руб. В прошлом году финансовые организации получили рекордную чистую прибыль – сектор заработал 3,8 трлн руб., что на 15,2% больше, чем в 2023 г. Однако активное наращивание кредитования происходило за счет расходования капитала и ликвидности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте