ЦБ РФ рассматривает возможность увеличения минимального капитала банков

31 января «Ведомости» писали, что запас капитала банков за 2024 г. сократился на 300 млрд руб. до 7 трлн руб. В прошлом году финансовые организации получили рекордную чистую прибыль – сектор заработал 3,8 трлн руб., что на 15,2% больше, чем в 2023 г. Однако активное наращивание кредитования происходило за счет расходования капитала и ликвидности.