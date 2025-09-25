ЦБ РФ рассматривает возможность увеличения минимального капитала банков
Центральный банк России обсудит вопрос поэтапного увеличения минимального размера капитала банков. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина напомнила, что минимальный размер капитала банка не пересматривался с 2018 г.
«И сейчас отсечки в 300 млн руб. и в 1 млрд руб., на наш взгляд, уже меньше соответствует потребностям экономики», – отметила она.
С 1 января 2018 г. минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией устанавливается в размере 1 млрд руб. Минимальный размер капитала банков с базовой лицензией составляет 300 млн руб.
28 февраля Набиуллина сообщила, что банковское регулирование в 2025 г. будет направлено на восстановление запаса капитала, который снизился в 2024 г. из-за опережающих темпов кредитования.
31 января «Ведомости» писали, что запас капитала банков за 2024 г. сократился на 300 млрд руб. до 7 трлн руб. В прошлом году финансовые организации получили рекордную чистую прибыль – сектор заработал 3,8 трлн руб., что на 15,2% больше, чем в 2023 г. Однако активное наращивание кредитования происходило за счет расходования капитала и ликвидности.