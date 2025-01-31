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Банки в 2024 году проедали запас капитала в пользу кредитования

В этом году продолжить не получится – ЦБ будет жестче следить за капиталом и накоплением ликвидности
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Второй год подряд российские банки демонтируют рекордную чистую прибыль – сектор заработал 3,8 трлн руб., это на 15,2% больше показателя 2023 г., сообщил ЦБ. Но активное наращивание кредитования – преимущественно корпоративного – происходило за счет расходования капитала и ликвидности. Запас капитала банков за год сократился на 300 млрд руб., составив 7 трлн руб., следует из обзоров ЦБ о развитии банковского сектора в декабре 2023 и 2024 гг.

Кредиты компаниям, несмотря на высокие ставки в 2024 г., увеличились на 18% (почти 21% в 2023 г.), а портфель достиг 87,8 трлн руб. Эти темпы роста в 2023–2024 гг. превышают возможности, которые для такой динамики обеспечивает прибыль, сказал 30 января журналистам руководитель департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Александр Данилов. Для финансирования кредитного портфеля банкам нужен капитал, а его основной источник – прибыль. В итоге банки начали расходовать часть своего запаса капитала для того, чтобы финансировать рост портфеля, и в каком-то смысле «прыгнули выше головы», считает Данилов. «Продолжать кредитование такими темпами долгосрочно просто невозможно, потому что не хватит источников капитала», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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