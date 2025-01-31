Банки в 2024 году проедали запас капитала в пользу кредитования

Кредиты компаниям, несмотря на высокие ставки в 2024 г., увеличились на 18% (почти 21% в 2023 г.), а портфель достиг 87,8 трлн руб. Эти темпы роста в 2023–2024 гг. превышают возможности, которые для такой динамики обеспечивает прибыль, сказал 30 января журналистам руководитель департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Александр Данилов. Для финансирования кредитного портфеля банкам нужен капитал, а его основной источник – прибыль. В итоге банки начали расходовать часть своего запаса капитала для того, чтобы финансировать рост портфеля, и в каком-то смысле «прыгнули выше головы», считает Данилов. «Продолжать кредитование такими темпами долгосрочно просто невозможно, потому что не хватит источников капитала», – отметил он.