Банки в 2024 году проедали запас капитала в пользу кредитования

Банки в 2024 году проедали запас капитала в пользу кредитованияВ этом году продолжить не получится – ЦБ будет жестче следить за капиталом и накоплением ликвидности
Второй год подряд российские банки демонтируют рекордную чистую прибыль – сектор заработал 3,8 трлн руб., это на 15,2% больше показателя 2023 г., сообщил ЦБ. Но активное наращивание кредитования – преимущественно корпоративного – происходило за счет расходования капитала и ликвидности. Запас капитала банков за год сократился на 300 млрд руб., составив 7 трлн руб., следует из обзоров ЦБ о развитии банковского сектора в декабре 2023 и 2024 гг.
Кредиты компаниям, несмотря на высокие ставки в 2024 г., увеличились на 18% (почти 21% в 2023 г.), а портфель достиг 87,8 трлн руб. Эти темпы роста в 2023–2024 гг. превышают возможности, которые для такой динамики обеспечивает прибыль, сказал 30 января журналистам руководитель департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Александр Данилов. Для финансирования кредитного портфеля банкам нужен капитал, а его основной источник – прибыль. В итоге банки начали расходовать часть своего запаса капитала для того, чтобы финансировать рост портфеля, и в каком-то смысле «прыгнули выше головы», считает Данилов. «Продолжать кредитование такими темпами долгосрочно просто невозможно, потому что не хватит источников капитала», – отметил он.