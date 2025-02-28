В 2025 году ЦБ будет пристально следить за капиталом банков

Банковское регулирование в 2025 г. будет нацелено на восстановление запаса капитала, который снизился в прошлом году из-за опережающих темпов кредитования. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в своем обращении к банкирам в ходе мероприятия Ассоциации банков России. «Мы будем следить за тем, как банки восстанавливают свою достаточность капитала, как накапливают буфер, который мы в 2022 г. разрешили распустить», – добавила на встрече зампред ЦБ Ольга Полякова. Запас капитала банков за прошлый год сократился на 300 млрд руб. до 7 трлн руб., писали «Ведомости».