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Набиуллина назвала способ отслеживания курса валют на внебиржевом рынке

Ведомости

Курс валют в условиях внебиржевой торговли можно отслеживать через котировки, размещаемые на цифровых площадках. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что вопрос о том, как в течение дня отслеживать изменения курсов при внебиржевой торговле, задают часто. «Мы не располагаем внутридневной информацией по внебиржевым валютным торгам. Такую информацию дают цифровые площадки внебиржевых валютных торгов. Их котировки, в принципе, согласуются с официальными курсами Банка России, поэтому можно на самом деле это использовать», – сказала она.

Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

С 27 декабря 2024 г. ЦБ начал устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Согласно указаниям Банка России (№ 6956-У), предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, в случае если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

Документ также предусматривает описание всех способов установления официальных курсов – это необходимо для обеспечения прозрачности расчета. Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса размещается на сайте ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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