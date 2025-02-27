Набиуллина назвала способ отслеживания курса валют на внебиржевом рынке

Глава регулятора отметила, что вопрос о том, как в течение дня отслеживать изменения курсов при внебиржевой торговле, задают часто. «Мы не располагаем внутридневной информацией по внебиржевым валютным торгам. Такую информацию дают цифровые площадки внебиржевых валютных торгов. Их котировки, в принципе, согласуются с официальными курсами Банка России, поэтому можно на самом деле это использовать», – сказала она.