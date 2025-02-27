Набиуллина назвала способ отслеживания курса валют на внебиржевом рынке
Курс валют в условиях внебиржевой торговли можно отслеживать через котировки, размещаемые на цифровых площадках. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава регулятора отметила, что вопрос о том, как в течение дня отслеживать изменения курсов при внебиржевой торговле, задают часто. «Мы не располагаем внутридневной информацией по внебиржевым валютным торгам. Такую информацию дают цифровые площадки внебиржевых валютных торгов. Их котировки, в принципе, согласуются с официальными курсами Банка России, поэтому можно на самом деле это использовать», – сказала она.
Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
С 27 декабря 2024 г. ЦБ начал устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Согласно указаниям Банка России (№ 6956-У), предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса, в случае если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.
Документ также предусматривает описание всех способов установления официальных курсов – это необходимо для обеспечения прозрачности расчета. Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса размещается на сайте ЦБ.