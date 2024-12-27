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ЦБ начал устанавливать курсы валют на основе объединенных данных

Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, ожидает регулятор
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С 27 декабря Банк России будет устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это следует из сообщения на сайте регулятора.

«Банк России с 27 декабря 2024 г. будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», – говорится в сообщении. 

Согласно указаниям Банка России (№ 6956-У), предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны. Также документ предусматривает описание всех способов установления официальных курсов – это необходимо для обеспечения прозрачности расчета. Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса будет размещен на сайте ЦБ.

До этого Банк России устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Это произошло после введения американских санкций против Московской биржи в июне 2024 г. Тогда под ограничения минфина США попали и Национальный клиринговый центр (НКЦ),и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Регулятор сообщил 26 декабря, что на курс рубля в декабре повлияли новые санкций против российских банков. Ограничения временно сказались на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок. В ЦБ тогда отметили, что плановые покупки валюты в ФНБ были приостановлены для того, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились, отметили в Центробанке. 

26 декабря «Ведомости» со ссылкой на сообщение регулятора писали, что ЦБ с 9 января 2025 г. возобновит регулярные операции с валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, которые приостановил 28 ноября 2024 г. ЦБ снизит чистый ежедневный объем продажи валюты до 3,41 млрд руб. с учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты (с 6 декабря 2024 г. по 14 января 2025 г. на эти цели планировалось направить 114,4 млрд руб.).

С 15 января по 30 июня расчетный объем регулярных операций Минфина по бюджетному правилу будет корректироваться на величину продаж в объеме 8,86 млрд руб. в день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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