ЦБ начал устанавливать курсы валют на основе объединенных данных

ЦБ начал устанавливать курсы валют на основе объединенных данныхЭто позволит повысить репрезентативность официальных курсов, ожидает регулятор
С 27 декабря Банк России будет устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это следует из сообщения на сайте регулятора.
«Банк России с 27 декабря 2024 г. будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», – говорится в сообщении.
Согласно указаниям Банка России (№ 6956-У), предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны. Также документ предусматривает описание всех способов установления официальных курсов – это необходимо для обеспечения прозрачности расчета. Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса будет размещен на сайте ЦБ.
До этого Банк России устанавливал курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Это произошло после введения американских санкций против Московской биржи в июне 2024 г. Тогда под ограничения минфина США попали и Национальный клиринговый центр (НКЦ),и Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Регулятор сообщил 26 декабря, что на курс рубля в декабре повлияли новые санкций против российских банков. Ограничения временно сказались на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок. В ЦБ тогда отметили, что плановые покупки валюты в ФНБ были приостановлены для того, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились, отметили в Центробанке.
26 декабря «Ведомости» со ссылкой на сообщение регулятора писали, что ЦБ с 9 января 2025 г. возобновит регулярные операции с валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, которые приостановил 28 ноября 2024 г. ЦБ снизит чистый ежедневный объем продажи валюты до 3,41 млрд руб. с учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты (с 6 декабря 2024 г. по 14 января 2025 г. на эти цели планировалось направить 114,4 млрд руб.).
С 15 января по 30 июня расчетный объем регулярных операций Минфина по бюджетному правилу будет корректироваться на величину продаж в объеме 8,86 млрд руб. в день.