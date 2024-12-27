ЦБ начал устанавливать курсы валют на основе объединенных данных

Регулятор сообщил 26 декабря, что на курс рубля в декабре повлияли новые санкций против российских банков. Ограничения временно сказались на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок. В ЦБ тогда отметили, что плановые покупки валюты в ФНБ были приостановлены для того, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились, отметили в Центробанке.