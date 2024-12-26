Банк России раскрыл параметры операций с валютой на внутреннем рынке в 2025 году

Банк России раскрыл параметры операций с валютой на внутреннем рынке в 2025 годуЦБ вернется к операциям на валютном рынке по бюджетному правилу после паузы с 28 ноября
Банк России с 9 января 2025 г. возобновит регулярные операции с валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, которые приостановил 28 ноября 2024 г., говорится в сообщении на сайте регулятора. С 9 по 14 января 2025 г. ЦБ снизит чистый ежедневный объем продажи валюты до 3,41 млрд руб. с учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты (с 6 декабря 2024 г. по 14 января 2025 г. на эти цели планировалось направить 114,4 млрд руб., или по 5,45 млрд руб. в день), отмечает Банк России.
В течение года, как и прежде, операции в рамках бюджетного правила будут скорректированы на другие обязательства ЦБ. В частности, из этой суммы будут вычитаться продажи валюты вне бюджетного правила (финансирование дефицита бюджета за этот год в размере 1,3 трлн руб.), отложенные с 28 ноября операции по покупке валюты по бюджетному правилу (117,6 млрд руб.), а также продажи, которые компенсируют инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за последние полгода (476 млрд руб.).
Таким образом, с 15 января по 30 июня расчетный объем регулярных операций Минфина по бюджетному правилу будет корректироваться на величину продаж в объеме 8,86 млрд руб. в день.
В конце июня 2025 г. регулятор сообщит об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 г. с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в активы в рублях за первое полугодие 2025 г. и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета за 2024 г.
Банк России отказался от покупки иностранной валюты в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по выполнению бюджетного правила с 28 ноября 2024 г. Он обосновал это необходимостью снизить волатильность финансовых рынков.
Новый виток ослабления рубля в конце ноября был связан с санкциями против Газпромбанка, которые США ввели 21 ноября, заявляли глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов. Газпромбанк обеспечивал работу инфраструктуры международных расчетов. В «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ также указывал, что на курс в ноябре повлияли сделки «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.
В результате осенью фиксировались максимальные с марта 2022 г. значения курса, за ноябрь он потерял 11%. 28 ноября официальный курс доллара превысил отметку в 108 руб., 29 ноября он достиг локальных максимумов в 109,6 руб., после чего перешел к снижению. На 26 декабря он составляет 99,6 руб.
Повышенную волатильность на фоне санкций отметила Набиуллина, она ждет продолжения этой тенденции: «Мы это учитываем, это не значит, что нас волатильность курса не беспокоит. Есть определенная сегментация на валютном рынке. Мы все это понимаем, но считаем, что курс при этом должен остаться плавающий – тогда будет больше доверия к его рыночному характеру». Это, а также низкая инфляция являются залогом стабильности курса, считает глава ЦБ.
Всего в рамках зеркалирования операций ФНБ Банк России в первом полугодии продаст юаня примерно на 1 трлн руб., изъяв соответствующий объем рублевой ликвидности, который поступил в систему из ФНБ, говорит управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. По его словам, чистый объем продаж валюты (8,86 млрд руб. в день) в следующем полугодии будет ниже на объем операций по бюджетному правилу.
Для рубля это почти нейтральная новость, пишет в обзоре директор по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрий Полевой. Регулярные операции по бюджетному правилу компенсируют превышение или недостаток валютной выручки от колебаний нефтяного рынка, а сама корректировка нетто-продаж дает рублю относительно небольшую поддержку, полагает эксперт. Но в условиях текущей волатильности и «нежелания» ЦБ снижать волатильность рубля и такая корректировка выглядит полезной, считает Полевой. По его оценке, до конца 2024 г. и в I квартале 2025 г. курс будет тяготеть к уровням 95-100 руб./$.
В следующем году курс будет находиться в диапазоне 95–110 руб./$ с сохранением высокой волатильности, заявили опрошенные «Ведомостями» аналитики. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что вместо борьбы с волатильностью надо обеспечивать глубину рынка, в том числе мерами валютного регулирования, предсказуемостью операций с ФНБ и в случае сильных шоков – интервенциями ЦБ.
От курса зависит наполняемость бюджета, а девальвация приводит к разгону инфляции и необходимости держать ставки на высоком уровне, что влияет на задолженность корпораций и частного сектора, отмечал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер, таким образом, динамика курса важна для макропоказателей страны.