Банк России раскрыл параметры операций с валютой на внутреннем рынке в 2025 году

Повышенную волатильность на фоне санкций отметила Набиуллина, она ждет продолжения этой тенденции: «Мы это учитываем, это не значит, что нас волатильность курса не беспокоит. Есть определенная сегментация на валютном рынке. Мы все это понимаем, но считаем, что курс при этом должен остаться плавающий – тогда будет больше доверия к его рыночному характеру». Это, а также низкая инфляция являются залогом стабильности курса, считает глава ЦБ.