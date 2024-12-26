Эксперты дали прогноз по курсу рубля на 2025 год

Эксперты дали прогноз по курсу рубля на 2025 годИтогом этого года стала повышенная волатильность, которая сохранится в следующем
Рубль потерял порядка 10% за 2024 г.: 10 января официальный курс ЦБ составлял 90,40 руб./$, на 25 декабря он установлен на уровне 99,87 руб./$. В первой половине года курс был относительно стабилен и находился в диапазоне 88–94 руб./$, но после введения санкций против Мосбиржи (объявлены 12 июня) и прекращения биржевых торгов долларом и евро его волатильность резко увеличилась. В течение лета наблюдались резкие скачки курса – от 82 руб./$ (20 июня) до 92,66 руб./$ (14 августа).
Новый виток волатильности национальной валюты принесли санкции против Газпромбанка, который был важной частью инфраструктуры международных расчетов. В результате осенью фиксировались максимальные с марта 2022 г. значения курса. Пика ослабление рубля достигло 29 ноября, когда курс был установлен на уровне 109,58 руб./$. На рынке Forex цена доллара росла до 115 руб. (27 ноября). На 25 декабря курс доллара составлял 99,87 руб./$, евро – 104,2 руб./евро, юаня – 13,66 руб./юань.