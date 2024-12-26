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Эксперты дали прогноз по курсу рубля на 2025 год

Итогом этого года стала повышенная волатильность, которая сохранится в следующем
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль потерял порядка 10% за 2024 г.: 10 января официальный курс ЦБ составлял 90,40 руб./$, на 25 декабря он установлен на уровне 99,87 руб./$. В первой половине года курс был относительно стабилен и находился в диапазоне 88–94 руб./$, но после введения санкций против Мосбиржи (объявлены 12 июня) и прекращения биржевых торгов долларом и евро его волатильность резко увеличилась. В течение лета наблюдались резкие скачки курса – от 82 руб./$ (20 июня) до 92,66 руб./$ (14 августа).

Новый виток волатильности национальной валюты принесли санкции против Газпромбанка, который был важной частью инфраструктуры международных расчетов. В результате осенью фиксировались максимальные с марта 2022 г. значения курса. Пика ослабление рубля достигло 29 ноября, когда курс был установлен на уровне 109,58 руб./$. На рынке Forex цена доллара росла до 115 руб. (27 ноября). На 25 декабря курс доллара составлял 99,87 руб./$, евро – 104,2 руб./евро, юаня – 13,66 руб./юань.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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