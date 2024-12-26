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В ЦБ ослабление рубля в декабре объяснили действием санкций против банков РФ

Ведомости

Введенные санкций против российских банков временно сказались на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок, что в итоге повлияло на курс рубля в декабре. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале.

«Возникшая неопределенность разово создала повышенный спрос на валюту как со стороны импортеров, так и компаний, которые должны были погашать свои валютные кредиты, из-за чего колебания курса усилились», – пояснили в ЦБ.

Регулятор приостановил плановые покупки валюты в ФНБ со своей стороны, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились, отметили в Центробанке. На 25 декабря ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро. Стоимость доллара упадет почти на 1,74 руб. и составит 99,8729 руб. Курс евро станет меньше на 1,02 руб., достигнув 104,2310 руб.

Рубль потерял порядка 10% за этот год: 10 января официальный курс ЦБ составлял 90,40 руб./$, на 25 декабря он установлен на уровне 99,87 руб./$. В первой половине года курс был относительно стабилен и находился в диапазоне 88–94 руб./$, но после введения в июне санкций против Мосбиржи и прекращения биржевых торгов долларом и евро его волатильность резко увеличилась. По мнению опрошенных «Ведомостями» аналитиков, в следующем году курс будет находиться в диапазоне 95–110 руб./$, а его волатильность останется высокой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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