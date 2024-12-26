В ЦБ ослабление рубля в декабре объяснили действием санкций против банков РФ

Рубль потерял порядка 10% за этот год: 10 января официальный курс ЦБ составлял 90,40 руб./$, на 25 декабря он установлен на уровне 99,87 руб./$. В первой половине года курс был относительно стабилен и находился в диапазоне 88–94 руб./$, но после введения в июне санкций против Мосбиржи и прекращения биржевых торгов долларом и евро его волатильность резко увеличилась. По мнению опрошенных «Ведомостями» аналитиков, в следующем году курс будет находиться в диапазоне 95–110 руб./$, а его волатильность останется высокой.