В ЦБ ослабление рубля в декабре объяснили действием санкций против банков РФ
Введенные санкций против российских банков временно сказались на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок, что в итоге повлияло на курс рубля в декабре. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале.
«Возникшая неопределенность разово создала повышенный спрос на валюту как со стороны импортеров, так и компаний, которые должны были погашать свои валютные кредиты, из-за чего колебания курса усилились», – пояснили в ЦБ.
Регулятор приостановил плановые покупки валюты в ФНБ со своей стороны, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились, отметили в Центробанке. На 25 декабря ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро. Стоимость доллара упадет почти на 1,74 руб. и составит 99,8729 руб. Курс евро станет меньше на 1,02 руб., достигнув 104,2310 руб.
Рубль потерял порядка 10% за этот год: 10 января официальный курс ЦБ составлял 90,40 руб./$, на 25 декабря он установлен на уровне 99,87 руб./$. В первой половине года курс был относительно стабилен и находился в диапазоне 88–94 руб./$, но после введения в июне санкций против Мосбиржи и прекращения биржевых торгов долларом и евро его волатильность резко увеличилась. По мнению опрошенных «Ведомостями» аналитиков, в следующем году курс будет находиться в диапазоне 95–110 руб./$, а его волатильность останется высокой.