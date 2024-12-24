Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ЦБ понизил курсы доллара, евро и юаня на 25 декабря

Ведомости

Банк России понизил официальные курсы доллара США, евро и юаня на 25 декабря. Это следует из данных на сайте регулятора.

Курс доллара упадет почти на 1,74 руб. и составит 99,8729 руб. Стоимость евро станет меньше на 1,02 руб., достигнув 104,2310 руб. Курс юаня снизится на 0,16 руб. до 13,6624 руб.

По данным на 24 декабря стоимость доллара составляет 101,6143 руб., евро – 105,2512 руб., юаня – 13,8254 руб. С 23 декабря курсы по всем трем валютам также были снижены ЦБ.

Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

В начале декабря глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора заявил, что курс доллара к концу следующего года может варьироваться от 112 до 115 руб. Сейчас пространства для существенного ослабления рубля не наблюдается, говорил топ-менеджер. 14 декабря президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин отметил, что диапазон курса рубля в 100–110 руб. за доллар является оправданным. По его словам, как только волнения в связи с санкциями начинают утихать, рубль восстанавливает свои позиции.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных