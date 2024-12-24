ЦБ понизил курсы доллара, евро и юаня на 25 декабря

В начале декабря глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора заявил, что курс доллара к концу следующего года может варьироваться от 112 до 115 руб. Сейчас пространства для существенного ослабления рубля не наблюдается, говорил топ-менеджер. 14 декабря президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин отметил, что диапазон курса рубля в 100–110 руб. за доллар является оправданным. По его словам, как только волнения в связи с санкциями начинают утихать, рубль восстанавливает свои позиции.