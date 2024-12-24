ЦБ понизил курсы доллара, евро и юаня на 25 декабря
Банк России понизил официальные курсы доллара США, евро и юаня на 25 декабря. Это следует из данных на сайте регулятора.
Курс доллара упадет почти на 1,74 руб. и составит 99,8729 руб. Стоимость евро станет меньше на 1,02 руб., достигнув 104,2310 руб. Курс юаня снизится на 0,16 руб. до 13,6624 руб.
По данным на 24 декабря стоимость доллара составляет 101,6143 руб., евро – 105,2512 руб., юаня – 13,8254 руб. С 23 декабря курсы по всем трем валютам также были снижены ЦБ.
Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
В начале декабря глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора заявил, что курс доллара к концу следующего года может варьироваться от 112 до 115 руб. Сейчас пространства для существенного ослабления рубля не наблюдается, говорил топ-менеджер. 14 декабря президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин отметил, что диапазон курса рубля в 100–110 руб. за доллар является оправданным. По его словам, как только волнения в связи с санкциями начинают утихать, рубль восстанавливает свои позиции.