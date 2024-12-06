Греф: курс доллара к концу 2025 года может составить от 112 до 115 рублей

«Понятно, что есть сейчас некоторое ослабление рубля, но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации. Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Равновесный курс на сегодня с учетом инфляции – 100–105 [руб. за доллар]. На конец 2025 г. он будет в районе 112–115 [руб. за доллар]», – сказал Греф.