Греф: курс доллара к концу 2025 года может составить от 112 до 115 рублей
Стоимость доллара к концу следующего года может варьироваться от 112 до 115 руб. Об этом в ходе Дня инвестора рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
«Понятно, что есть сейчас некоторое ослабление рубля, но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации. Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Равновесный курс на сегодня с учетом инфляции – 100–105 [руб. за доллар]. На конец 2025 г. он будет в районе 112–115 [руб. за доллар]», – сказал Греф.
27 ноября к 16:10 мск курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. 6 декабря он опускался ниже 100 руб. – до 99,88 руб., свидетельствовали данные торгов на 11:00 мск.
Российский рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. 28 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, а оснований для паники нет. 5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов также утверждал, что «неделя-две» – и с курсом рубля «все будет в порядке».