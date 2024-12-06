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Греф: курс доллара к концу 2025 года может составить от 112 до 115 рублей

Ведомости

Стоимость доллара к концу следующего года может варьироваться от 112 до 115 руб. Об этом в ходе Дня инвестора рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Понятно, что есть сейчас некоторое ослабление рубля, но сегодня мы не ожидаем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации. Сейчас мы не видим пока пространства для существенного ослабления рубля. Равновесный курс на сегодня с учетом инфляции – 100–105 [руб. за доллар]. На конец 2025 г. он будет в районе 112–115 [руб. за доллар]», – сказал Греф.

27 ноября к 16:10 мск курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. 6 декабря он опускался ниже 100 руб. – до 99,88 руб., свидетельствовали данные торгов на 11:00 мск.

Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г. ЦБ установил официальный курс американского доллара на 6 декабря на уровне 103,38 руб. (снижение на 0,85 руб.).

Российский рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. 28 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, а оснований для паники нет. 5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов также утверждал, что «неделя-две» – и с курсом рубля «все будет в порядке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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