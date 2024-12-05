Костин назвал чушью возможность заморозки вкладов россиян

Костин назвал чушью возможность заморозки вкладов россиянВ ЦБ эту идею ранее назвали бессмыслицей
«Это чушь», – так прокомментировал предправления ВТБ Андрей Костин журналистам вопрос о возможности заморозки вкладов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Рас-эль-Хайме (ОАЭ), передает корреспондент «Ведомостей». Банкир добавил, что это невозможно.
Такую вероятность отрицают и в Банке России. Его председатель Эльвира Набиуллина назвала идею о заморозке вкладов бессмыслицей. «Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются. Потому что они начисто лишены смысла», – говорила Набиуллина, выступая в Госдуме 19 ноября.
По ее словам, проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам – они являются прибыльными. «У банков есть прибыль. Они устойчивы, и ставки по кредитам всегда выше, чем ставки по депозитам. И поэтому есть абсолютно надежный источник выплат. <...> Вы можете спросить, а кто же берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет», – говорила глава ЦБ.
Банковские ставки по депозитам и по кредитам во многом определяются ключевой ставкой. «Центральный банк будет снижать ключевую ставку только по мере снижения инфляции. Это будет абсолютно управляемый упорядоченный процесс, который позволит выводить деньги с депозитов на потребление очень постепенно. И поэтому здесь мы никаких рисков не видим», – заключила Набиуллина.
Идея заморозки вкладов последнее время стала возникать в российской информационной повестке, в том числе в Telegram-каналах. О том что банки могут пойти на ограничения при выдаче вкладов, в начале ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Он обосновал это тем, что при снижении ключевой ставки люди пойдут забирать деньги со вкладов и «на рынке начнется бешеная инфляция». А чтобы этого не случилось, банки могут ограничить снятие средств.
Позднее Зубец уточнил, что имел в виду именно ограничения вывода денег с банковских вкладов для предотвращения «бешеной» инфляции, и что это – один из возможных озвученных им сценариев, а о заморозке вкладов он не говорил.
В октябре Банк России повысил ставку с 19 до 21% – Набиуллина также не исключала повышения ставки на последнем в этом году заседании 20 декабря для борьбы с инфляцией. Снижение ключевой ставки может начаться в 2025 г. в отсутствие дополнительных шоков, уточняла позднее глава Центробанка в Госдуме.
За девять месяцев 2024 г. российские банки заработали 2,7 трлн руб., что на 5% больше результата за аналогичный период прошлого года. В октябре чистая прибыль банков увеличилась по сравнению с сентябрем на 4% до 348 млрд руб., сообщал ЦБ. Но результат кредитных организаций по прибыли достигнут за счет крупных разовых доходов. Без них прибыль составила бы примерно 260 млрд руб., что на четверть ниже сентябрьского уровня, отмечал Банк России.
Банки продолжают активно кредитовать компании – в октябре прирост корпоративного портфеля составил значительные 1,9 трлн руб., достигнув 86,7 трлн руб. Относительно сентября портфель вырос на 2,3%, тогда как месяцем ранее рост был на 2%, сообщал ЦБ. Ипотечный портфель вырос на 0,7% до 19,9 трлн руб., а необеспеченная розница сократилась на 0,3% до 15,4 трлн руб.
Средства населения на банковских вкладах с начала года выросли на 7,4 трлн руб.(+16,3%) до 52,9 трлн руб. на начало ноября, что более чем в два раза превышает динамику за тот же период год назад.