Курс доллара на Forex опускался ниже 100 рублей
Курс доллара на международном рынке Forex опускался ниже 100 руб. – до 99,88 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на 11:00 мск. По состоянию на 11:23 мск курс вырос до 100,28 руб.
Банк России установил официальный курс американского доллара на 6 декабря на уровне 103,38 руб. (снижение на 0,85 руб.). Евро установлен на уровне 109,78 руб. (снижение на 0,42 руб.), китайский юань – 14,14 руб. (снижение на 0,12 руб.).
ЦБ устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
Министр финансов Антон Силуанов ожидает, что ситуация с курсом рубля стабилизируется в течение нескольких недель. По его словам, ситуация с ослаблением связана с санкциями минфина США в отношении Газпромбанка.