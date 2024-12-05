Силуанов ожидает стабилизации курса рубля в течение двух недель

28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет. 4 декабря Силуанов в интервью РБК также заявил, что Минфин надеется на возвращение курса доллара к средним значениям вблизи 96–97 руб.