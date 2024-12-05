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Силуанов ожидает стабилизации курса рубля в течение двух недель

Ведомости

«Неделя-две» и с курсом рубля «все будет в порядке». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Сейчас вся эта ситуация стабилизируется», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр прогнозирует, что стабилизация курса произойдет через одну-две недели: «и все будет в порядке».

Российский рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 5 декабря Банк России установил официальный курс доллара на уровне 104,23 руб., евро – 110,2 руб. Биржевой курс юаня 5 декабря составил 14,25 руб. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.

28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет. 4 декабря Силуанов в интервью РБК также заявил, что Минфин надеется на возвращение курса доллара к средним значениям вблизи 96–97 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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