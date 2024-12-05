Силуанов ожидает стабилизации курса рубля в течение двух недель
«Неделя-две» и с курсом рубля «все будет в порядке». Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Сейчас вся эта ситуация стабилизируется», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Министр прогнозирует, что стабилизация курса произойдет через одну-две недели: «и все будет в порядке».
Российский рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 5 декабря Банк России установил официальный курс доллара на уровне 104,23 руб., евро – 110,2 руб. Биржевой курс юаня 5 декабря составил 14,25 руб. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет. 4 декабря Силуанов в интервью РБК также заявил, что Минфин надеется на возвращение курса доллара к средним значениям вблизи 96–97 руб.