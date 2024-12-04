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Силуанов надеется на возврат курса доллара на уровень ниже 100 рублей

Ведомости

Минфин надеется на возвращение курса доллара к средним значениям вблизи 96–97 руб., заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью РБК. Он сообщил, что в федеральный бюджет 2025 г. закладывался более крепкий курс рубля, чем он наблюдается сейчас.

«Надеемся, что все это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням», – сказал он в рамках форума «Россия зовет!», который проходит 4-5 декабря.

Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 5 декабря Банк России установил официальный курс доллара на уровне 104,2361 руб., евро – 110,2041 руб. Биржевой курс юаня 5 декабря составил 14,2565 руб.

ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года.

28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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