Силуанов надеется на возврат курса доллара на уровень ниже 100 рублей
Минфин надеется на возвращение курса доллара к средним значениям вблизи 96–97 руб., заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью РБК. Он сообщил, что в федеральный бюджет 2025 г. закладывался более крепкий курс рубля, чем он наблюдается сейчас.
«Надеемся, что все это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням», – сказал он в рамках форума «Россия зовет!», который проходит 4-5 декабря.
Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 5 декабря Банк России установил официальный курс доллара на уровне 104,2361 руб., евро – 110,2041 руб. Биржевой курс юаня 5 декабря составил 14,2565 руб.
ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года.
28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет.